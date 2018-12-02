Gerçeği Aratmayan Kazaya Müdahale Tatbikatı

Eskişehir'de, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin katılımıyla trafik kazasına müdahale tatbikatı yapıldı.

Şarhöyük Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bulunan Anıt Park'ta gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlarda sıkışıp yaralanan yolcular kurtarıldı.

112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve Dorlion Arama Kurtarma ekiplerinin yer aldığı tatbikat gerçeği aratmadı.

Yaralılar ambulanslara alınıp hastanelere kaldırılırken, araçlarda sıkışanlar ise ekiplerin çabaları sonucu kurtarıldı.

Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin bu yıl 5 bin 352 trafik kazasına müdahale ettiğini söyledi.

İl 112 Acil Servis ekiplerinin kaza yerinde genellikle itfaiye, polis, AFAD ekipleriyle paydaş bir şekilde çalıştıklarını ve halkın hayatını kurtarmak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini dile getiren Pala, şunları söyledi:

"Ekiplerimiz, fedakarca çalışmalar gösteriyor. Bugün de toplu bir otobüs ve minibüs kazası senaryosu tatbikatı yaptık. Bu senaryo çerçevesinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında vatandaşları kurtarma senaryosu kapsamında bir tatbikat gerçekleştirildi. 5 ambulansımız, birer AFAD ve itfaiye kurtarma aracımız 112 Acil Servis personelinin yanı sıra diğer kurumlardan katılan Dorlion Arama Kurtarma ekipleri tatbikatta yer aldı."