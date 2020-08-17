Gerard Pique “Utanç verici'' Barcelona’nın 8-2’lik Bayern Münih yenilgisi sonrasında aldığı hezimetin ardından ortalık karıştı. Katalan ekibinin yıldızı Gerard Pique, “Utanç verici. Ne oyuncu ne de teknik ekip. Bütünüyle bir değişiklik lazım” dedi.

Barcelona'nın 8-2'lik Bayern Münih yenilgisi sonrasında aldığı hezimetin ardından ortalık karıştı. Katalan ekibinin yıldızı Gerard Pique, "Utanç verici. Ne oyuncu ne de teknik ekip. Bütünüyle bir değişiklik lazım" dedi. Kaynak: Dugout