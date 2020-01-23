Gerard Gohou kaç kilo? Kasımpaşa'nın yeni forveti Gerard Gohou kimdir?
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Gerard Gohou kaç kilo? Kasımpaşa'nın yeni forveti Gerard Gohou kimdir?

Kasımpaşa, yeni transferi Gerard Gohou'ya 102 kilo olduğu için forma bulmakta zorlandı. Oyuncunun ne zaman oynayacağı, lacivert-beyazlı yetkililerde endişe yaratırken sporseverler Gerard Gohou kaç kilo? Kasımpaşa'nın yeni forveti Gerard Gohou kimdir sorularının yanıtlarını aradı.

23.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:14
Gerard Gohou kaç kilo? Kasımpaşa'nın yeni forveti Gerard Gohou kimdir?

Forvet hattını güçlendirmek için transfer edilen Gohou'nun kilosu, Kasımpaşalı yetkilileri şaşkınlığa uğrattı. Kilosu yüzünden forma giymekte zorlanan Gohou'nun kilsou ülke gündemi oldu. Peki Gerard Gohou kaç kilo? Kasımpaşa'nın yeni forveti Gerard Gohou kimdir?

GERARD GOHOU KAÇ KİLO?

Gerard Gohou'nun 102 kilo olduğu iddia edildi. Gerard Gohou'nun kilosu kayıtlarda 80 kg olarak yer alıyor.

KASIMPAŞA'NIN YENİ FORVETİ GERARD GOHOU KİMDİR?

Gerard Gohou Doğum Tarihi: 29 Aralık 1988

Gerard Gohou 31 yıl yaşında

Gerard Gohou Gagnoa, Fildişi Sahili

Gerard Gohou Boy: 1,84 m

Gerard Gohou Kilo: 80 kg

Gerard Gohou Kariyer başlangıç tarihi: 2007

Gerard Gohou Maaş: 1,8 milyon EUR (2015)

Gerard Gohou Şu andaki takımları: Beijing Sport University F.C. (#11/ Forvet), Kasımpaşa SK

Gerard Gohou mevkii: Forvet

GERARD GOHOU

GERARD GOHOU KARİYERİ

19/20 Kasımpaşa

17/18 BJ BSU

14/15 Kairat Almaty

13/14 Krasnodar

12/13 K. Erciyesspor

11/12 Denizlispor

09/10 Xamax

08/09 Hassania

GERARD GOHOU PERFORMANSI

18/19 - 27 maç, 21 gol

17/18 - 36 maç, 27 gol

14/15 – 32 maç, 22 gol

13/14 – 20 maç, 14 gol

12/13 – 31 maç, 19 gol

11/12 – 27 maç 7 gol

09/10 – 36 maç 7 gol

08/09 – 11 maç 2 gol

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