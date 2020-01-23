Gerard Gohou kaç kilo? Kasımpaşa'nın yeni forveti Gerard Gohou kimdir?
Kasımpaşa, yeni transferi Gerard Gohou'ya 102 kilo olduğu için forma bulmakta zorlandı. Oyuncunun ne zaman oynayacağı, lacivert-beyazlı yetkililerde endişe yaratırken sporseverler Gerard Gohou kaç kilo? Kasımpaşa'nın yeni forveti Gerard Gohou kimdir sorularının yanıtlarını aradı.
Forvet hattını güçlendirmek için transfer edilen Gohou'nun kilosu, Kasımpaşalı yetkilileri şaşkınlığa uğrattı. Kilosu yüzünden forma giymekte zorlanan Gohou'nun kilsou ülke gündemi oldu. Peki Gerard Gohou kaç kilo? Kasımpaşa'nın yeni forveti Gerard Gohou kimdir?
GERARD GOHOU KAÇ KİLO?
Gerard Gohou'nun 102 kilo olduğu iddia edildi. Gerard Gohou'nun kilosu kayıtlarda 80 kg olarak yer alıyor.
KASIMPAŞA'NIN YENİ FORVETİ GERARD GOHOU KİMDİR?
Gerard Gohou Doğum Tarihi: 29 Aralık 1988
Gerard Gohou 31 yıl yaşında
Gerard Gohou Gagnoa, Fildişi Sahili
Gerard Gohou Boy: 1,84 m
Gerard Gohou Kilo: 80 kg
Gerard Gohou Kariyer başlangıç tarihi: 2007
Gerard Gohou Maaş: 1,8 milyon EUR (2015)
Gerard Gohou Şu andaki takımları: Beijing Sport University F.C. (#11/ Forvet), Kasımpaşa SK
Gerard Gohou mevkii: Forvet
GERARD GOHOU KARİYERİ
19/20 Kasımpaşa
17/18 BJ BSU
14/15 Kairat Almaty
13/14 Krasnodar
12/13 K. Erciyesspor
11/12 Denizlispor
09/10 Xamax
08/09 Hassania
GERARD GOHOU PERFORMANSI
18/19 - 27 maç, 21 gol
17/18 - 36 maç, 27 gol
14/15 – 32 maç, 22 gol
13/14 – 20 maç, 14 gol
12/13 – 31 maç, 19 gol
11/12 – 27 maç 7 gol
09/10 – 36 maç 7 gol
08/09 – 11 maç 2 gol