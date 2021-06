Geothermıca ve En Sgplusregsys (Jpp Ses) 2021 Yılı Çağrısı Açıldı

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Era-Net Cofund projeleri olan GEOTHERMICA (ERA NET Cofund Geothermal) ve EN SGplusRegSys (A European joint programming initiative to develop integrated, regional, smart energy systems enabling regions and local communities to realize their high...