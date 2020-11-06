Georgia Eyalet Sekreteri Gabriel Sterling yaptığı açıklamada, ABD'de başkanlık seçimlerinde kritik öneme sahip Georgia'da adaylar arasında küçük bir...

Georgia Eyalet Sekreteri Gabriel Sterling yaptığı açıklamada, ABD'de başkanlık seçimlerinde kritik öneme sahip Georgia'da adaylar arasında küçük bir fark olması nedeni ile oyların büyük ihtimalle yeniden sayılacağını ifade etti.