Georgia Eyalet Sekreteri Gabriel Sterling yaptığı açıklamada, ABD'de başkanlık seçimlerinde kritik öneme sahip Georgia'da adaylar arasında küçük bir...
06.11.2020 19:22 | Son Güncelleme: 06.11.2020 19:26
Georgia Eyalet Sekreteri Gabriel Sterling yaptığı açıklamada, ABD'de başkanlık seçimlerinde kritik öneme sahip Georgia'da adaylar arasında küçük bir fark olması nedeni ile oyların büyük ihtimalle yeniden sayılacağını ifade etti.
Georgia Eyalet Sekreteri Gabriel Sterling yaptığı açıklamada, ABD'de başkanlık seçimlerinde kritik öneme sahip Georgia'da adaylar arasında küçük bir fark olması nedeni ile oyların büyük ihtimalle yeniden sayılacağını ifade etti. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı