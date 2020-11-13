Georgia'da oylar yeniden elle sayılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Georgia'da oylar yeniden elle sayılıyor

13.11.2020 00:01 | Son Güncelleme: 13.11.2020 00:05
Georgia'da oylar yeniden elle sayılıyor

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump tarafından yapılan itirazlar sonucu Georgia eyaletinde oyların yeniden ve elle sayılmasına karar verildi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından Cumhuriyetçilerin adayı ve mevcut Başkan Donald Trump tarafından yapılan itirazlar sonucu Georgia eyaletinde oyların yeniden ve elle sayılmasına karar verildi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Demokratların adayı Joe Biden 290 delegeye ulaşarak seçimleri kazanırken, toplam 42 delegesi olan Kuzey Carolina, Arizona ve Georgia eyaletlerinde sonuçlar henüz net değil. 16 delegeye sahip Georgia eyaletinde Cumhuriyetçi Parti ve Donald Trump'ın kampanyasından yapılan itirazlar neticesinde oyların elle tekrar sayılması kararı alındı.

Cumhuriyetçi Parti üyesi ve Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger yaptığı açıklamada, eyalette kullanılan oylarda bir sahtekarlık yapıldığına dair herhangi bir kanıt olmadığını belirtmesine rağmen yapılan itirazlar sonucu yeniden elle sayım kararı alındığını aktardı. Raffensperger, işlemin zor olacağını bildiğini ifade ederek, "Bu güveni arttıracaktır" dedi.

Reffensperger'in ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, sayımların 20 Kasım tarihine kadar tamamlanmasının ön görüldüğü bilgisi verildi.

Elle sayım işleminde oyların kişiler tarafından okunarak, oyun verildiği her iki adaya göre ayrılacağı ve ayrılan oyların otomatik sayım makinesinden geçirilerek rakamların ortaya çıkacağı belirtildi. Eyalet yetkilileri, bu işlemden sonra da oy sonuçlarında büyük bir değişiklik beklemediklerini ifade etti.

Georgia eyalet yasaları başvuru sonucu incelemeyi zorunlu kılsa da bunun nasıl uygulanacağını seçim yetkilileri karar veriyor. Elle sayım sonuçlarının açıklanmasının ardından sonra her iki partide tekrar sayım talebinde bulunabiliyor.

Eyalette şu ana kadar 4 milyon 992 bin 422 kişinin oy kullandığı belirtilirken, otomatik olarak sayılan oyların sonucunda Biden oyların 2 milyon 471 bin 982'sini alarak Trump'ın yaklaşık 14 bin oy önünde seçim yarışını sürdürüyor. Georgia'da oyların yüzde 98'inden fazlasının sayılmış olmasına rağmen henüz kesin kazanan açıklanmadı. - GEORGIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber: ABD'nin Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak
Son dakika haber: ABD'nin Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak
Trump'tan 'Wisconsin'de oylar yeniden sayılsın' talebi
Trump'tan "Wisconsin'de oylar yeniden sayılsın" talebi
Biden: 'Tüm oylar sayıldığında kazanacağımıza inanıyorum'
Biden: "Tüm oylar sayıldığında kazanacağımıza inanıyorum"

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Haydar Akar Donald Trump Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Madonna İlker Aksum Türkan Şoray Burcu Esmersoy
Spor Samatta Okan Buruk Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Türk Medya Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Georgia'da oylar yeniden elle sayılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 00:10:18. #1.14#
title