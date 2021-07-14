George W. Bush: "Afganistan'dan geri çekilmek bir hata"
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George W. Bush: "Afganistan'dan geri çekilmek bir hata"

George W. Bush: 'Afganistan'dan geri çekilmek bir hata'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD'nin eski Başkanı George W. Bush, NATO'nun Afganistan'dan geri çekilmesini bir hata ve sivillerin Taliban tarafından "katledilmeye" terk edilmesi olarak nitelendirerek, "Afgan kadın ve kızları anlatılmaz bir zarar görecek.

ABD'nin eski Başkanı George W. Bush, NATO'nun Afganistan'dan geri çekilmesini bir hata ve sivillerin Taliban tarafından "katledilmeye" terk edilmesi olarak nitelendirerek, "Afgan kadın ve kızları anlatılmaz bir zarar görecek. Bu bir hatadır" dedi.

ABD ve NATO birlikleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan geri çekilme kararı kapsamında tahliye çalışmalarına devam ederken, ABD'nin eski Başkanı George W. Bush'dan, geri çekilme kararına yönelik "hata" açıklaması geldi. Eski Başkan Bush Alman basınına yaptığı açıklamada, ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan geri çekilmesini eleştirerek, bu kararın bir hata olduğunu kaydetti. Geri çekilmenin, ülkede kadın ve kız çocuklarının büyük derecede zarar görmesine neden olacağına ve kararı, sivillerin Taliban tarafından "katledilmeye" terk edilmesi olarak nitelendiren Bush, "Afgan kadın ve kızları anlatılmaz bir zarar görecek. Bu bir hatadır. Bu son derecede acımasız insanlar tarafından katledilmek üzere geride bırakılacaklar ve bu benim kalbimi kırıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin New York kentinde yer alan Dünya Ticaret Merkezi'ne 11 Eylül saldırılarının düzenlenmesi üzerine 2001 yılı sonbaharında Afganistan'a asker gönderen Cumhuriyetçi eski Başkan Bush, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de "aynı şekilde hissettiğine" inandığını kaydetti. Ayrıca Bush, yaklaşık 16 yıl yürüttüğü Başbakanlık görevinin ardından bu yıl siyasetten emekli olmaya hazırlanan Merkel'in "sınıf ve haysiyeti çok önemli bir konuma getirdiğini ve çok zor kararlar aldığını" belirtti.

Öte yandan Başkan Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve ABD Savunma Bakanlığına yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. ABD'nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, "Birliklerimiz birlikte Afganistan'a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz" denilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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