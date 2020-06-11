George Floyd'un kardeşinden ABD Kongresine "adalet" çağrısı
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George Floyd'un kardeşinden ABD Kongresine "adalet" çağrısı

ABD'de polis şiddetiyle öldürülen siyahi George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd, Kongre üyelerinden kardeşi için adalet beklediğini belirtti.

George Floyd'un kardeşinden ABD Kongresine
11.06.2020 03:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 04:02

ABD'de polis şiddetiyle öldürülen siyahi George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd, Kongre üyelerinden kardeşi için adalet beklediğini belirtti.

Philonise Floyd, ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi tarafından polis şiddetine ilişkin yapılan bir oturuma katıldı.

Oturumun başında duygusal bir konuşma yapan Floyd, ağabeyinin öldürülme anını videolardan izlediğini ve bunun kendisinde çok büyük bir etki oluşturduğunu ifade etti.

George Floyd'u o gün polis şiddetinden koruyamadığını ve bundan pişmanlık duyduğunu belirten Philonese Floyd, "Bugün burada sizlerle konuşarak kardeşimin ölümünün boşa olmadığına emin olmaya çalışıyorum." dedi.

Philonese Floyd, Georgo Floyd'un defalarca yardım istediğini ama görmezden gelindiğini belirterek, "Lütfen şu an benim, ailemin ve dünyanın pek çok yerinde sokaklara çıkan insanların yaptığı çağrıya kulak verin." ifadelerini kullandı.

Kardeşinin 20 dolar için öldürüldüğünü vurgulayan Philonese Floyd, Kongre üyelerinden kardeşi ve ırkçılık sebebiyle polis şiddetine maruz kalanlar için adalet beklediğini belirtti.

Floyd'un "nefes alamıyorum" feryadı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline ve Avrupa'ya sıçramıştı.

Ayrıca, ülkedeki polis şiddetine karşı polis teşkilatlarında reforma gidilmesi de gündeme gelmiş ve bazı kentler teşkilatlarda yeni düzenlemeler yapmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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