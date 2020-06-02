George Floyd'un cenaze töreni 4 Haziran'da yapılacak ABD'de polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülen George Floyd'un cenaze töreni 4 Haziran'da yapılacak.

ABD'de polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülen George Floyd'un cenaze töreni 4 Haziran'da yapılacak.

ABD'nin Minnesato eyaletine bağlı Minnieapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından çıkan protestolar ülke genelinde devam ediyor. Floyd'un cenaze töreni 4 Haziran'da yapılacak. Minnesota Valisi Tim Walz, yaptığı açıklamada Floyd'un cenaze töreninin 4 Haziran günü yapılacağını duyurdu. Vali Walz, "Hem Minneapolis şehri hem de Minnesota eyaleti ve bütün ulusumuz için gözümüzün önünde son verilmiş bir hayatı onurlandırmak için önemli bir tören olacak" dedi.

Kaynak: İHA