George Floyd'un cenaze töreni 4 Haziran'da yapılacak
ABD'de polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülen George Floyd'un cenaze töreni 4 Haziran'da yapılacak.
02.06.2020 00:19 | Son Güncelleme: 02.06.2020 00:19
ABD'de polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülen George Floyd'un cenaze töreni 4 Haziran'da yapılacak.
ABD'nin Minnesato eyaletine bağlı Minnieapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından tutuklandığı sırada öldürülmesinin ardından çıkan protestolar ülke genelinde devam ediyor. Floyd'un cenaze töreni 4 Haziran'da yapılacak. Minnesota Valisi Tim Walz, yaptığı açıklamada Floyd'un cenaze töreninin 4 Haziran günü yapılacağını duyurdu. Vali Walz, "Hem Minneapolis şehri hem de Minnesota eyaleti ve bütün ulusumuz için gözümüzün önünde son verilmiş bir hayatı onurlandırmak için önemli bir tören olacak" dedi. - MİNNESOTA
Kaynak: İHA