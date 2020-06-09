George Floyd'un avukatından BM'ye siyahi ölümleri için 'soruşturma' talebi
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George Floyd'un avukatından BM'ye siyahi ölümleri için 'soruşturma' talebi

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd'un avukatı Ben Crump, Birleşmiş Milletler'den (BM) siyahi ölümlerinde bağımsız soruşturma yürütmesini talep etti.

George Floyd'un avukatından BM'ye siyahi ölümleri için 'soruşturma' talebi
09.06.2020 12:46 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:50

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülen siyahi George Floyd'un avukatı Ben Crump, Birleşmiş Milletler'den (BM) siyahi ölümlerinde bağımsız soruşturma yürütmesini talep etti.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada yaşamını yitiren siyahi George Floyd'un avukatı Ben Crump, BM'den polis şiddeti ve buna bağlı siyahi ölümlerinde bağımsız soruşturma yürütülmesini talep etti. Crump, BM'den daha fazla insan hakları ihlallerini durdurmak amacıyla, bağımsız savcılar ve otopsiler dahil olmak üzere sistematik polis reformları talep etti.

NELER OLMUŞTU?

Siyahi ABD vatandaşı George Floyd, Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alınırken öldürüldü. Gözaltı anlarına ilişkin görüntülerde, Chauvin'in, Floyd'un boynuna dizini bastırdığı, Floyd'un ise "Nefes alamıyorum" dediği duyuluyordu. Chauvin'in, Floyd'un boynuna 8 dakika 46 saniye boyunca dizini bastırdığı belirtiliyor. Ayrıca, ABD'nin başkenti Washington'da Demokrat parti senatörleri, polisin sert müdahalesiyle ölen George Floyd için 8 dakika 46 saniye süren saygı duruşunda bulunmuştu.


Kaynak: DHA

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