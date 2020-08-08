George Floyd'u öldüren polislerin gizli tutulan vücut kamerası görüntüleri yayınlanacak
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George Floyd'u öldüren polislerin gizli tutulan vücut kamerası görüntüleri yayınlanacak

George Floyd'u öldüren polislerin gizli tutulan vücut kamerası görüntüleri yayınlanacakABD, (DHA) - ABD'nin Minnesota kentinden Goerge Floyd'un gözaltına alınırken yaşamını yitirmişti.

08.08.2020 18:19 | Son Güncelleme: 08.08.2020 18:28

George Floyd'u öldüren polislerin gizli tutulan vücut kamerası görüntüleri yayınlanacak

ABD, (DHA) - ABD'nin Minnesota kentinden Goerge Floyd'un gözaltına alınırken yaşamını yitirmişti. Dünyada ırkçı protestolara neden olan olayın polis kamerası görüntüleri, daha önce İngiliz basınına sızmıştı. Polislerin vücut kamerasıyla çekilen görüntülerin basında yayınlanmasından sonra, devam eden davanın hakimi, cuma günü görüntülerin halkın da görmesi için yayınlanmasına izin verdi.

Minnesota'da devam eden davanın hakimi Peter Cahill, cuma günü medyanın ve halkın gizli tutulan vücut kamerası görüntülerinin yayınlanmasına karar verdi. Bahsi geçen görüntüler, eski polis memuru Thomas Lane ve J.Alexander Kueng'in vücut kameralarından alındı ve yaklaşık 18 dakikalık bölümünü kapsıyor.

George Floyd'u öldüren polislerin gizli tutulan vücut kamerası görüntüleri yayınlanacak

Kaynak: DHA

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