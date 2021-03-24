George Floyd'u öldüren polis memuru Chauvin'in davasında jüri seçimi yapıldı
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George Floyd'u öldüren polis memuru Chauvin'in davasında jüri seçimi yapıldı

24.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:59
George Floyd'u öldüren polis memuru Chauvin'in davasında jüri seçimi yapıldı

ABD'de diziyle George Floyd'un boğazına bastırarak nefessiz kalarak ölmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin'in davasında jüri seçimi yapıldı.

ABD'de diziyle George Floyd'un boğazına bastırarak nefessiz kalarak ölmesine neden olan polis memuru Derek Chauvin'in davasında jüri seçimi yapıldı. Açılış konuşmaları, 29 Mart'ta yapılacak.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis memuru Derek Chauvin, 25 Mayıs 2020'de gözaltına aldığı George Floyd'un boğazına diziyle bastırarak nefessiz kalmasına ve yaşamını yitirmesine neden olmuştu. ABD medyası, Chauvin'in davasında jüri seçiminin yapıldığını duyurdu. Seçilen jüride 9 kadının ve 5 erkeğin yer aldığı, bunlardan 8'inin beyaz, 4'ünün siyahi ve 2'sinin çok ırklı olduğu açıklandı. Jürinin yaş aralığının ise 20-60 arası olduğu aktarıldı.

JÜRİLİK İÇİN 100'DEN FAZLA KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Avukatların ve davanın yargıcının, 100'den fazla kişiyle jürilik için çalıştığı, ancak katılım gösterenlerin çoğunun George Floyd'un ölümü ve ölüm anlarına ait görüntüler hakkında 'güçlü görüşleri' olduğu ifade edildi. Bu kapsamda bu kişilerin elendiği aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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