George Floyd protestoları: Trump 'orduyu devreye sokmakla' tehdit etti, Beyaz Saray dışındaki...
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George Floyd protestoları: Trump 'orduyu devreye sokmakla' tehdit etti, Beyaz Saray dışındaki...

ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD'de günlerdir devam eden protestolar hakkında yaptığı açıklamada ABD ordusunu devreye sokacağını söyledi.

George Floyd protestoları: Trump 'orduyu devreye sokmakla' tehdit etti, Beyaz Saray dışındaki...
02.06.2020 03:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 04:15

ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD'de günlerdir devam eden protestolar hakkında yaptığı açıklamada ABD ordusunu devreye soktuğunu söyledi.

"Ayaklanma ve kanunsuzlukla" mücadele için gerektiği kadar Ulusal Muhafız görevlendirileceğini belirten Trump, eyalet Valilerinin Ulusal Muhafızları şehir merkezlerindeki caddelere konuşlandırmaması durumunda "hızla ABD ordusunu konuşlandıracağını, böylece sorunu onların yerine çözmüş olacağını" açıkladı.

George Floyd'un ölümüyle ilgili adaleti sağlama sözü veren Trump, ülkedeki protestoların barışçıl olmadığını ve "ülke içi terör" kategorisine girdiğini söyledi:

"Son günlerde, ulusumuz profesyonel anarşistler, şiddet yanlısı çeteler, kundakçılar, yağmacılar, suçlular, isyancılar, Antifa ve diğerleri tarafına çekildi."

Trump'ın konuşması öncesinde Beyaz Saray etrafında toplanan protestoculara karşı polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Parkı'nda toplanan protestocular, "Sen bir tehditsin" ve "Vurma" sloganları atarken, polis protestocuları dağıttı.

Başkent Washington DC'ye takviye Ulusal Muhafız birlikleri gönderildi.

Bir savunma yetkilisi, "şehrin korunduğundan ve bu akşam huzurun sağlandığından emin olmak" için 800 civarında Ulusal Muhafız'ın talep edildiğini söyledi.

Aynı yetkili, ABD Başkanı Trump'ın emir vermesi halinde, Ulusal Muhafızlar'dan bazılarının ölümcül silahlar taşıyabileceklerini kaydetti.

Trump konuşmasından sonra kiliseye giderek İncille poz verdi

Trump konuşmasının ardından Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Parkı'nın karşısında yer alan St. John's Episcopal Kilise'ne gitti ve İncil ile birlikte poz verdi.


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Lafayette Parkı'nda toplanan protestocular, Trump'ın konuşmasından hemen önce biber gazı ve plastik mermiyle alandan çıkarılmıştı.

Kilisede, Pazar gecesi şüpheli bir kundaklama olayı meydana gelmiş, ancak yangın kısa sürede az hasarla söndürülmüştü.

Trump konuşmasını bitirmeden önce, "Şimdi saygımı göstermek için çok, çok özel bir yere gidiyorum" demişti.

Obama'dan mesaj

Eski ABD Başkanı Barack Obama da protestolarla ilgili Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Obama, insanların sokağa çıkmaya başladıktan sonra bu momentumu kalıcı bir değişim sağlamak için nasıl kullanabileceklerini sorgulamaya başladığını söyledi.

Bunun yolunu yeni nesil aktivistlerin bulabileceğini söyleyen Obama, geçmiş deneyimlerine dayanarak bazı tavsiyeler verdi.

ABD Başkanı'nı değiştirmenin önemli olduğu kadar eyaletlerde ve yerel yönetimlerde değişim sağlamanın da önemli olduğunu belirten Obama, yerel polislerin bu siyasetçiler tarafından kontrol edildiğini hatırlattı:

"Gerçek bir değişim yaratmak istiyorsak protesto ve politika arasında bir seçim yapmak zorunda değiliz. İkisini de yapmalıyız."

Obama kendi sitesinden de ırkçılığa karşı mücadele ve polis şiddeti hakkında bilgiler paylaştı.

Pazartesi akşamı Reuters haber ajansının yerel bir televizyona dayanarak aktardığına göre, George Floyd'un "cinayet" sonucu öldüğü resmi otopsi raporuna da girdi.

Basına sızan rapora göre, Floyd'un boynuna uygulanan baskı sonucu kan akışının azaldığı buna bağlı olarak da ani kalp durması sonucu hayatını kaybettiği savunuluyor.

'10 yıllığına hapse atın'

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazartesi günü ülke çapındaki valilerle yaptığı telekonferansta, onları George Floyd protestolarında "zayıf" davranmakla suçladığı ortaya çıktı.

ABD merkezli yayın kuruluşu CBS News'un elde ettiği ses kaydına göre, Trump valilere 6 gecedir devam eden protestolara karşı daha sert önlemler almaları talimatını verdi.

Trump'ın valilere, "Hakimiyet kurmak zorundasınız, eğer hakimiyet kurmuyorsanız vaktinizi boşa harcıyorsunuz" dediği anlaşılıyor.

Trump şöyle devam ediyor:

"İnsanları tutuklamak zorundasınız, insanları izlemek zorundasınız, onları 10 yıllığına hapse atmalısınız ve o zaman bir daha böyle bir şey görmezsiniz."

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kızı Chiara'nın Cumartesi gecesi George Floyd protestoları sırasında gözaltına alındığını doğruladı.

"Onunla gurur duyuyorum" diyen Belediye Başkanı, kızının "barışçıl bir şekilde davrandığını ve yaptığı her şeyin barışçıl protesto kapsamında olduğuna inandığını" söyledi.

Cenaze Perşembe

ABD'de George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle protestoların patlak verdiği Minneapolis'i de kapsayan Minnesota eyaletinin valisi Tim Walz, George Floyd'un cenaze töreninin Perşembe günü düzenleneceğini açıkladı.

BBC

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