George Floyd protestoları sürüyor - NEW
Protestocuların yürüyüş görüntüleri Sloganların atılması Göstericilerle emniyet teşkilatı görevlisinin görüşmeleri Gruptan görüntüler NEW YORK - Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde protesto gösterileri devam ediyor.
02.06.2020 22:23 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:28
Protestocuların yürüyüş görüntüleri
Sloganların atılması
Göstericilerle emniyet teşkilatı görevlisinin görüşmeleri
Gruptan görüntüler NEW YORK - Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde protesto gösterileri devam ediyor.
Kaynak: AA