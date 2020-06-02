George Floyd protestoları sürüyor - NEW
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George Floyd protestoları sürüyor - NEW

Protestocuların yürüyüş görüntüleri Sloganların atılması Göstericilerle emniyet teşkilatı görevlisinin görüşmeleri Gruptan görüntüler NEW YORK - Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde protesto gösterileri devam ediyor.

02.06.2020 22:23 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:28

Protestocuların yürüyüş görüntüleri

Sloganların atılması

Göstericilerle emniyet teşkilatı görevlisinin görüşmeleri

Gruptan görüntüler NEW YORK - Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde protesto gösterileri devam ediyor.

George Floyd protestoları sürüyor - NEW

Kaynak: AA

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