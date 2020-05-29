George Floyd protestoları: Minneapolis'de kalabalıklar bir polis karakolunu ele geçirdi
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BBC

George Floyd protestoları: Minneapolis'de kalabalıklar bir polis karakolunu ele geçirdi

ABD'nin Minneapolis kentinde silahsız bir siyahın polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi üzerine başlayan protestolar üçüncü gününde bütün şiddetiyle devam etti.

George Floyd protestoları: Minneapolis'de kalabalıklar bir polis karakolunu ele geçirdi
29.05.2020 12:12 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:45

ABD'nin Minneapolis kentinde silahsız bir siyahın polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi üzerine başlayan protestolar üçüncü gününde bütün şiddetiyle devam ediyor.

46 yaşındaki George Floyd Pazartesi günü polis tarafından dakikalarca boğazına basılması sonucu hayatını kaybetmişti. Kendisini yere yatıran beyaz bir polis memurunun ensesine dizini bastırması üzerine nefes alamadığını sergileyen video kayıtları büyük infial yarattı.

Floyd'un ölümü üzerine başlayan şiddetli protestolar dün üçüncü gününe girdi ve bir çok bina ateşe verildi. Göstericiler kentte üçüncü bölge olarak bilinen semtte bir polis karakolunu ele geçirdiler.

Olayları kontrol altına almak amacıyla eyaletteki Ulusal Muhafız birlikleri Minneapolis'e gönderildi.

ABD Başkanı Donald Trump "Haydutlar" diye tanımladığı protestocuların Floyd'un anısına saygısızlık ettiğini söyledi, 'Yağma başlarsa, ateş açma da başlar' dedi.





Floyd'un öldürülmesi sadece Minneapolis değil Chicago, Los Angeles ve Memphis başta olmak üzere ABD'nin bir çok kentinde de protesto edildi.

Floyd'un ailesi olaya karışan dört polis memurunun cinayet suçlamasıyla yargılanmasını talep ediyor. Fakat savcılar halen olayla ilgili delilleri toplama aşamasında olduklarını söylüyorlar.

Olay, siyah Amerikalıların polis tarafından öldürülmesi konusunda birikmiş öfkenin patlamasına yol açtı. Son olarak Kentucky'de Breonna Taylor da polis tarafından öldürülmüştü.





Dün gece neler yaşandı?

Pazartesi gününden bu yana Minneapolis'de çok sayıda bina ateşe verildi ve yağmalandı.

Perşembe gecesi üçüncü bölge karakolunun etrafında toplanan kalabalığa karşı polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

Fakat karakolun çevresindeki kuşatma giderek daraldı ve en sonunda içeri girmeyi başaran göstericiler karakolu ve çevresindeki iki binayi ateşe verdiler.

Minneapolis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada üçüncü bölge karakolunun gece yerel saatle 22.00 sularında, göstericiler tarafından ele geçirilmeden önce personelin güvenliği gözönüne alınarak tahliye edilmiş olduğu kaydedildi.

Valilikten atılan tweet ile üçüncü bölge karakolunun ele geçirildiği ve binada patlayıcı maddeler bulunduğu kaydedilerek, çevrede bulunanların kendi güvenlikleri açısından binadan uzaklaşmaları uyarısında bulunuldu.

Minnesota Valisi Tim Waltz eyaletteki Ulusal Muhafız birliklerinin Minneapolis ve komşu St Paul kentleri belediye başkanlarının talepleri üzerine konuşlandırıldıklarını bildirerek, "barış zamanı olağanüstü hal" durumu yaşandığını söyledi.

Vali Waltz Çarşamba gecesi yaşanan yağma ve kundaklama olaylarında bir çok işyerinin zarar gördüğünü ve bunlar arasında siyahlara ait işyerlerinin de bulunduğunu kaydetti.

Waltz "George Floyd'un ölümü daha fazla ölüm ve yıkım getirmemeli, adaletin yerine getirilmesinin ve sistemin değişmesini sağlamalıdır" diyerek göstericileri şiddetten kaçınmaya çağırdı.

Başkan Trump ise dün gece yaşananlardan sonra Minneapolis'teki şiddetten "liderliğin yetersiz olmasını" sorumlu tuttu ve Belediye Başkanı Jacob Frey kontrolü sağlayamazsa Ulusal Muhafızların "gerekeni yapacağını" söyledi.





Daha önce Beyaz Saray basın sözcüsü, Floyd'un ölümünü gösteren video görüntülerini izleyen Başkan Trump'ın moralinin çok bozulduğunu kaydederek "Adaletin yerini bulmasını istiyor" diye konuştu.

Minnesota Belediye Başkanı Frey Çarşamba günü Floyd'u yere yatıran polisin görüntülerini kaydeden polise dava açılacağını söylemişti. Görüntüleri çeken polis ve olaya karışan diğer üç polis görevden uzaklaştırıldılar.

Olay 2014'te New York'ta Eric Garner adındaki bir siyahın polis tarafından nefessiz bırakılarak öldürülmesini hatırlattı. Bu olaydan sonra polis şiddetine karşı tırmanan öfke Siyah Hayatlar Önemlidir (Black Lives Matter) hareketinin doğuşunun temellerini oluşturmuştu.

BBC

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