George Floyd protestoları: Amsterdam'daki gösteri sonrası 'Sosyal mesafeye uyulmadı' diyen aşırı...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

George Floyd protestoları: Amsterdam'daki gösteri sonrası 'Sosyal mesafeye uyulmadı' diyen aşırı...

Aşırı sağcı muhalefet, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı ve 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği toplantıyı dağıtmadığı gerekçesiyle Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'nın istifasını istiyor.

George Floyd protestoları: Amsterdam'daki gösteri sonrası 'Sosyal mesafeye uyulmadı' diyen aşırı...
02.06.2020 13:02 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:20

ABD'nin Minneapolis kentinde geçen hafta siyah Amerikalı George Floyd'un gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu ölmesini protesto etmek amacıyla, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen gösteri, siyasi tartışmaya neden oldu.

Aşırı sağcı muhalefet, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı ve 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği toplantıyı dağıtmadığı gerekçesiyle Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'nın istifasını istiyor.

Sağlık yetkilileri, gösteri nedeniyle koronavirüs salgının artışa geçmesinden endişe ediyor.

Pazartesi günü öğleden sonra ırkçılık karşıtı örgütlerin girişimiyle Amsterdam'ın merkezindeki Dam Meydanı'nda, ABD'deki polis şiddeti ve ırkçılığı protesto etmek için bir gösteri düzenledi.

Düzenleyen örgütler, gösteriye en fazla 200-300 kişinin katılımını beklerken, Dam Meydanı'na yaklaşık 5 bin kişi geldi. Bu nedenle, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanması zorunlu olan 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulanamadı.

Gösteride yapılan açıklamada, "Siyah insanlara karşı kurumsal ırkçı şiddet Hollanda ve Avrupa'nın geri kalanında da görülen bir sorundur" denildi.

'Gösteri özgürlüğü çok önemlidir ve insanlar da kendilerinden sorumludur'

Amsterdam'daki görüntüler, özellikle sağ partilerin yepkisine neden oldu. Başbakan Mark Rutte'nin lideri olduğu Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi'nden (VVD) Marianne Poot, sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle gösterinin dağıtılmasını istedi.

Sağcı partilerin, gösterinin dağıtılması çağrısına Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, "önemli bir etkinlik olduğu gerekçesiyle" olumsuz yanıt verdi. Halsema, gösteri sırasında sosyal mesafe kuralına uyulmamasını anladığını belirterek, eleştirileri, "Gösteri özgürlüğü çok önemlidir ve insanlar da kendilerinden sorumludur" diye yanıtladı.

Halsema, etkinliğe beklenenden fazla kişinin katıldığını belirterek, yeterli sayıda güvenlik görevlisi olmaması ve müdahalenin şiddete dönüşebileceğiendişesiyle gösterinin dağıtılmadığını söyledi.

Aşırı sağcı partiler, gösteriye müdahale etmediği gerekçesiyle Amsterdam Belediye Başkanı Halsema'nın derhal istifa etmesini istedi.

Wilders: Amsterdam Belediye Başkanı görevden alınmalı

Donald Trump yönetimine sempatisiyle bilinen Aşırı sağcı Özgürlük Partisi (VVD) lideri Geert Wilders de, Twitter hesabından gösteriyi eleştirdi.

Geert Wilders, "Eğer restoran, kafe işletmecisiyseniz ve teraslardaki masalar arasında, 1,5 metre mesafeyi korumazsanız 4 bin euro para cezası ödemek zorundasınız. Ama eğer eğer solcu bir gösterici iseniz, o zaman 1,5 metre mesafeye gerek kalmaz. Belediye Başkanı Halsema, kendisini yasaların üzerine koyuyor. Bu hukuk dışı" dedi.

Wilders, Halsema'nın görevinden alınmasını istedi. Demokratik Forum Partisi (FvD) lideri Thierry Baudet de, Twitter'da, "Amsterdam Cumhuriyeti'nde herkes eşittir ama Yeşil Sol kartel daha fazla eşittir #istifa" diye yazdı.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, gösterinin temel hak olmasına rağmen, korona önlemlerinin uygulanmadığı ırkçılık karşıtı etkinlikte sınırın aşıldığını söyledi.

Koalisyon ortaklarından Hıristiyan Demokrat Parti (CDA), gösteriyi, "sağlık personelinin yüzüne atılmış bir tokat" diye değerlendirdi.

Hükümet ortağı VVD'nin genel başkanı Klaas Dijkhoff da, gösterinin dağıtılmaması nedeniyle Belediye Başkanı Halsema'ya tepki gösterdi. Dijkhoff ve Amsterdam'a bağlı ilçelerin belediye başkanları, gösteriye katılanların tümüne, evde kendilerini karantinaya almaları çağrısında bulundular.

İktidar partisi lideri ve belediye başkanlarına göre, 2 hafta içinde hastalık belirtisi ortaya çıkarsa, evde karantina sayesinde salgının kontrol altında alınabileceğini söyledi.

Amsterdam'daki hastane yöneticileri de, binlerce kişinin katıldığı gösteri nedeniyle, koronavirüs salgının yeniden artabileceğine işaret ederek, buna izin verilmesinin büyük bir hata olduğunu belirtti.

Hollanda Temsilciler Meclisi, korona önlemlerinin ihlal edildiği gösteri ile ilgili gelişmeleri, özel oturumda tartışma kararı aldı.

Irkçılık karşıtı örgütler, ABD'deki gelişmelerin, Rotterdam ve Lahey'de de protesto edilmesini kararlaştırdı. Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, 80 kişiden fazla göstericiye izin verilmeyeceğini açıkladı.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu Haber
Protestoların odağındaki Trump, Beyaz Saray'dan yürüyerek ayrılarak göstericilere meydan okudu
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi Haber
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Donald Trump pedofili mi? Dünyaca ünlü hacker grubu belgeleri paylaştı Haber
Donald Trump pedofili mi? Dünyaca ünlü hacker grubu belgeleri paylaştı
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
ABD'deki gösterileri 'İç terör' olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
ABD'deki gösterileri "İç terör" olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı
New York Belediye Başkanı'nın kızı ABD'deki protestolarda gözaltına alındı
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
Yunan'ın Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor! Tarihi camiye bayrak astılar
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm...
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
ABD'deki protestolara polis memurları da katılmaya başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Demet Akbağ Ersin Korkut Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Metin Oktay Caner Erkin Nihat Özdemir Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ankara Haziran Oyunlar Galatasaray
Şu an buradasınız: George Floyd protestoları: Amsterdam'daki gösteri sonrası 'Sosyal mesafeye uyulmadı' diyen aşırı... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 13:20:33. #1.15#
title