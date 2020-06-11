George Floyd protestoları: ABD Futbol Federasyonu milli marşlar çalınırken diz çökülmesini...
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George Floyd protestoları: ABD Futbol Federasyonu milli marşlar çalınırken diz çökülmesini...

ABD Futbol Federasyonu, oyuncuların Amerikan milli marşı çalınırken diz çökmelerini yasaklayan kararı kaldırdı.

George Floyd protestoları: ABD Futbol Federasyonu milli marşlar çalınırken diz çökülmesini...
11.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:55

ABD Futbol Federasyonu, oyuncuların Amerikan milli marşı çalınırken diz çökmelerini yasaklayan kararı kaldırdı.

Federasyon daha önce alınan kararın "yanlış" olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada, "diz çökmenin polis şiddeti ve siyahlar ve beyaz olmayan diğer ırklara yönelik sistematik baskıya karşı bir protesto biçimi" olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ise birçok kez marş okunurken diz çöken oyuncuların takımlarından atılması çağrısında bulunmuştu.

25 Mayıs'ta siyah ABD vatandaşı George Floyd'un Minnesota'da gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ırkçılık karşı protestolarda, diz çökme, eylemlerin sembollerinden biri haline gelmişti.

Yaklaşık 9 dakika boyunca diziyle Floyd'un boğazına bastıran ve onun ölümüne neden olan, görevden alınan beyaz polis memuru Derek Chauvin, "ikinci derece cinayet" ve "taksirle adam öldürme" suçlarından yargılanıyor.





Megan Rapinoe, Colin Kaepernick'le dayanışma için diz çökmüştü

2016'da Amerikan Ulusal Futbol Ligi (NFL) takımlarından San Francisco 49ers'ın siyah oyuncularından Colin Kaepernick bir maç öncesinde "Siyahları ezen bir ülkenin milli marşına saygı için ayağa kalkamam" diyerek Amerikan milli marşı okunurken yedek kulübesinde oturmuştu.

Colin Kaepernick daha sonra başka bir maçta milli marş sırasında diz çökerek başka spor dallarına da yayılan bir protesto dalgası başlatmıştı.

Ülkenin yıldız kadın futbolcusu Megan Rapinoe de Kaepernick'le dayanışma içinde olduğunu göstermek için bir maç öncesi Amerikan marşı çalınırken diz çökmüştü.

ABD Futbol Federasyonu da tartışma yaratan eski kararını Megan Rapinoe'un eylemi üzerine 2016'da almıştı.

NFL'de ise 2016'da futbolcuların diz çökmesi yasaklanmış, ayağa kalkmak istemeyen oyunculara marş okunurken soyunma odasında kalma izni verilmişti.

BBC

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