George Floyd protestoları: ABD'de infilal yaratan ve görevden alınan polis memuru Derek Chauvin...
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George Floyd protestoları: ABD'de infilal yaratan ve görevden alınan polis memuru Derek Chauvin...

ABD'nin Minneapolis kentinde silahsız siyah Amerikalı George Floyd'un ölümü sonrası görevden alınan dört polisten biri olan Derek Chauvin gözaltına alındı.

George Floyd protestoları: ABD'de infilal yaratan ve görevden alınan polis memuru Derek Chauvin...
29.05.2020 20:52 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:10

ABD'nin Minneapolis kentinde silahsız siyah Amerikalı George Floyd'un gözaltına alınırken ölümü sonrası görevden alınan dört polisten biri olan Derek Chauvin gözaltına alındı.

Derek Chauvin, Pazartesi günü Floyd'un ensesine dizini bastırırken görüntülenmişti.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" derken görüntülenmesinin ardından hayatını kaybetmesi, ABD'de infial yaratmıştı.

ABD'nin çeşitli kentlerinde protesto gösterileri düzenlenmiş, Perşembe günü bir karakol kundaklanmıştı.

Minnesota Valisi Tim Walz Cuma günü yaptığı açıklamada, Floyd'un ölümüyle ilgili olarak "adaletin hızla ve adil şekilde tecil etmesini" beklediğini söylemişti.

BBC

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