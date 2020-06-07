George Floyd olayının ardından İspanya'da ırkçılık karşıtı gösteri
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George Floyd olayının ardından İspanya'da ırkçılık karşıtı gösteri

ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd'un ardından dünya geneline yayılan ırkçılık karşıtı gösterilere İspanya da dahil oldu.

George Floyd olayının ardından İspanya'da ırkçılık karşıtı gösteri
07.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:04

ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta polis şiddetiyle yaşamını yitiren siyahi George Floyd'un ardından dünya geneline yayılan ırkçılık karşıtı gösterilere İspanya da dahil oldu.

Başkent Madrid'deki ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanan binlerce kişi, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı karşıtı gösteri düzenledi.

İspanya'daki ırkçılık karşıtı sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin, Afrikalı siyahilerin, Madrid'de yaşayan ABD vatandaşlarının ve İspanyolların katıldığı gösteride, "Adalet yoksa barış da yok", "Irkçılığa hayır", "Polis şiddetine hayır", "Donald Trump bir suçludur", "Hiç kimse yasa dışı değildir" sloganları atıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteriye katılan kalabalık, "Adalet", "Barış ve farklılık için", "Irkçılığa karşı tek yumruk", "Siyahi hayatlar önemlidir", "Sessizlik aynı zamanda bir baskıdır" yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler, zaman zaman diz çökerek, sessiz kalarak ya da alkışlarla ırkçılığı protesto etti.

Kalabalık, ABD Büyükelçiliği önündeki gösterinin ardından kent merkezindeki Sol Meydanı'na yürüdü.

Bu arada ırkçılığın sadece ABD'nin değil tüm dünyanın sorunu olduğunu vurgulayan STK temsilcileri, İspanya'da nefret suçlarının son yıllarda yüzde 20 arttığını ve suç duyurularının başında ırkçılık ve yabancı düşmanlığı geldiğini ifade etti.

Afrika kökenli siyahiler, İspanya'daki yabancılar yasasında reform yapılıp, haklarının genişletilmesini talep etti.

Madrid'dekine benzer gösteriler, binden fazla kişinin katılımıyla Barselona'nın kent merkezindeki Sant Jaume Meydanı'nda da düzenlendi.

- George Floyd'un ölümü

Irkçılığa karşı mücadelenin sembollerinden biri haline gelen 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te gözaltına alındığı sırada bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış, ardından hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmişti.

Floyd'un ölümü sonrası artan ırkçılık karşıtı gösteriler, ABD'nin dışına çıkıp tüm dünyaya yayılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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