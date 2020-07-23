George Floyd cinayeti zanlısı polis Derek Chauvin'e vergi kaçırma suçlamaları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

George Floyd cinayeti zanlısı polis Derek Chauvin'e vergi kaçırma suçlamaları

Siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin'e vergi kaçakçılığı suçlamaları da yöneltildi.

George Floyd cinayeti zanlısı polis Derek Chauvin'e vergi kaçırma suçlamaları
23.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:35

Siyah Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin'e vergi kaçakçılığı suçlamaları da yöneltildi.

Derek Chauvin ve eşi, çeşitli işlerden elde ettikleri geliri beyan etmemekle suçlanıyor ve Minnesota eyaletine 38 bin dolar borçlu olmakla suçlanıyorlar.

Chauvin, ölmesinden önce yaklaşık dokuz dakika boyunca dizini Floyd'un boynuna bastırırken görüntülenmişti.

Olay, küresel gösterilerine ve poliste reform çağrılarına neden olmuştu.

Chauvin polislikten atıldı ve şu anda ikinci derece cinayet ve ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor.

Olay yerindeki diğer üç polis memuru da meslekten ihraç edilmiş, cinayete yardım ve yataklıkla suçlanmıştı.

Derek Chauvin ve boşanma başvurusu yapan eşi Kellie Chauvin'e dokuz farklı vergi kaçakçılığı suçlaması yöneltildi.

Çift, 2014-2019 arasında ortak gelirlerini 464 bin 433 dolar az bildirmekle suçlanıyor. Buna Chauvin'in polislikten izinli olduğu günlerde güvenlik görevlisi olduğu ve haftasonu bir restoranda yaptığı mesailerden aldığı paralar da var.

Savcı Imran Ali, Associated Press Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, soruşturma devam ettikçe, ödenmemiş vergi miktarının da artabileceğini belirtti.

Chauvin, Floyd'un ölümü yüzünden hapishanede, ancak eşi Kellie Chauvin serbest.

Laos doğumlu eski Bayan Minnesota güzellik yarışması galibi Kellie Chauvin, Floyd'un ölümünden sonra boşanma başvurusu yapmıştı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti Spor
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı Politika
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Ekonomi
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi Yaşam
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm 3. Sayfa
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü 3. Sayfa
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Kentin en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Okulların açılmasını bayram süreci belirleyecek
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Okulların açılmasını bayram süreci belirleyecek
Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi
Türkiye'ye kaçak giren teröristi sosyal medya fotoğrafları ele verdi
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 413 lirayla rekor tazeledi
Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak
Galatasaray'da Levent Şahin de görevinden ayrılacak
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Trabzonspor, teknik direktörlük için Mircea Lucescu'yu gündemine aldı
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
İstanbul Boğazı'da yat tutup eğlenenler koronavirüsü hiçe saydı
İstanbul Boğazı'da yat tutup eğlenenler koronavirüsü hiçe saydı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Fatih Terim, Arda Turan kararını yönetime iletti: Kadromda görmek istiyorum
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Pınar Gültekin Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Cenk Eren Şeyma Subaşı Selçuk Yöntem Seyfi Dursunoğlu
Spor Ali Koç Caner Erkin Burak Yılmaz Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Muğla Erkek Manisa Beşiktaş
Şu an buradasınız: George Floyd cinayeti zanlısı polis Derek Chauvin'e vergi kaçırma suçlamaları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 11:35:30. #1.14#
title