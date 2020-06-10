George Floyd Bugün Houston'da Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
George Floyd'un cenaze töreni Houston'da devam ederken, kendisini öldüren eski polis Dereck Chauvin dün hakim karşısındaydı.
10.06.2020 08:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:20
George Floyd'un cenaze töreni Houston'da devam ederken, kendisini öldüren eski polis Dereck Chauvin dün hakim karşısındaydı. Özlem Tınaz hem bu konular hakkındaki detayları hem de dün Floyd ailesiyle görüşen Joe Biden'e Beyaz Saray'ın tepkisini aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com