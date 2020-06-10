George Floyd Bugün Houston'da Son Yolculuğuna Uğurlanıyor George Floyd'un cenaze töreni Houston'da devam ederken, kendisini öldüren eski polis Dereck Chauvin dün hakim karşısındaydı.

George Floyd'un cenaze töreni Houston'da devam ederken, kendisini öldüren eski polis Dereck Chauvin dün hakim karşısındaydı. Özlem Tınaz hem bu konular hakkındaki detayları hem de dün Floyd ailesiyle görüşen Joe Biden'e Beyaz Saray'ın tepkisini aktarıyor