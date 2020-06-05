George Floyd anılıyor: Binlerce kişi sokakta, milyonlar ekran başında ABD'nin, Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken polis tarafından öldürülen George Floyd için anma törenleri düzenleniyor.

ABD'nin, Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken polis tarafından öldürülen George Floyd için anma törenleri düzenleniyor.

ABD'de geçen hafta polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi ülke genelinde protestolara yol açan George Floyd için 3 farklı kentte 6 gün sürecek törenler düzenleniyor.İlk anma töreni Minnieapolis'te bulunan North Central Üniversitesi'nin oditoryumunda gerçekleşti. Törene Floyd'un ailesi, yakınları ve insan hakları savunucuları da katıldı. Törenin yapıldığı oditoryumun dışında da çok sayıda kişi Floyd'un anısına toplandı. Milyonlarca kişi televizyondan canlı olarak cenazeyi takip etti. Ardından cenaze önce Floyd'un doğduğu Kuzey Carolina eyaletindeki Raeford kentine sonrasın da büyüdüğü ve yaşamının büyük bölümünü geçirdiği Houston kentine götürüldü. Floyd, Houston'da büyük bir katılımla 9 Haziran Salı günü toprağa verilecek. Ülke genelindeki protestoların bugün de sürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA