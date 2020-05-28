George Floyd: ABD'den polis tarafından öldürülen siyahların yakın tarihi
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George Floyd: ABD'den polis tarafından öldürülen siyahların yakın tarihi

ABD'de George Floyd'un Minnesota'da polis tarafından öldürülmesi protesto ediliyor.

George Floyd: ABD'den polis tarafından öldürülen siyahların yakın tarihi
28.05.2020 22:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:30

ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd adlı siyah vatandaşın gözaltı sırasında polis tarafından boğazına basılarak öldürülmesi protesto ediliyor. 46 yaşındaki George Floyd, Minneapolis'te bir restoranda güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. 25 Mayıs Pazartesi akşamı bir evrakta sahtecilik şüphesini araştıran polis memurları Floyd'a yaklaştı. Gözaltı sırasında polis boğazına diziyle bastırdığında George Floyd'un ağzından çıkan "nefes alamıyorum" sözleri, ülkede siyahlara yönelik şiddetin sloganına dönüştü. Bu sözler akıllara, 2014'te de sigara kaçakçılığıyla suçlanan ve gözaltı sırasında nefessiz kalıp ölen Eric Garner'ı getirdi. 44 yaşındaki Garner da 'nefes alamıyorum' diye bağırıyordu.

Hemen ardından Ferguson protestolarını tetikleyen Michael Brown'ın ölümü geldi.

Walter Scott, Freddie Gray, Philando Castile, Alton Sterling gibi isimlerim polis tarafından öldürülmeleri ABD'de geniş çaplı toplumsal gösterilere neden oldu.





Ülkede polisin neden olduğu ölümlerin kaydını tutan 'mappingviolence.org' sitesindeki verilere göre, 2019'da 1019 kişi polis tarafından öldürüldü. Verilere göre ABD'de bir siyahın polis tarafından öldürülme ihtimali beyazın üç katı.

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