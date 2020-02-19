GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Demirdağ: "1 megawatt güneş santrali kurulduğunda, 110 bin dolarlık...
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ'ın konuk olduğu AA Enerji Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, AA Enerji Masası'nın konuğu oldu.
19.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:11
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ'ın konuk olduğu AA Enerji Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, AA Enerji Masası'nın konuğu oldu. (1)
Kaynak: AA