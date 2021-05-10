GENSED: Lisanssız güneş enerjisi yatırımlarının önünü açan düzenleme sektörü hareketlendirecek
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GENSED: Lisanssız güneş enerjisi yatırımlarının önünü açan düzenleme sektörü hareketlendirecek

GENSED: Lisanssız güneş enerjisi yatırımlarının önünü açan düzenleme sektörü hareketlendirecek
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, lisanssız güneş enerjisi yatırımlarının önünü açan yönetmelik değişikliğinin sektörü hareketlendireceğini bildirdi.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, lisanssız güneş enerjisi yatırımlarının önünü açan yönetmelik değişikliğinin sektörü hareketlendireceğini bildirdi.

Erkan, yaptığı yazılı açıklamada, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile güneş enerjisi yatırımlarının büyük paya sahip olduğu lisanssız elektrik üretim sektöründe önemli değişiklikler yapıldığını ifade etti.

Erkan, GENSED olarak sundukları görüşün de yer aldığı düzenlemede güneş enerjisi yatırımlarının yaygınlaşabilmesi için birçok sınırlamanın kaldırıldığını söyledi.

Düzenlemenin, lisanssız elektrik üretim sektörünü hareketlendireceğini belirten Erkan, şunları kaydetti:

"Kurulu güç üst sınırı olmaksızın tüketim sözleşme güçleri toplamı kadar güçte üretim tesisleri kurulabilecek. Aynı dağıtım bölgesinde olmak şartıyla tüketim noktasından farklı yerlerde arazide üretim tesisi kurulabilecek. İletim seviyesinden bağlı tüketim tesislerine kuracakları üretim tesisi için iletimden veya dağıtımdan bağlanma hakkı verilebilecek. Aynı tüzel kişiliğe ait ve aynı tarife grubunda olan tüketim tesisleri sözleşme güçleri toplamı kadar güçte üretim tesisleri kurabilecek. Aylık mahsuplaşma sonucu üretim fazlası enerji, kendi tüketici tarife grubu üzerinden satılabilecek."

Yönetmelikte öne çıkan diğer değişikliklere de değinen Erkan, 30 Haziran'dan sonra devreye girecek tesislere Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek yerli katkı payı uygulanacağını ifade etti.

Erkan, 10 kilovat üzerindeki tesislere uzaktan sayaç okuma, 50 kilovat üzerindeki tesislere Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri İzleme (SCADA) zorunluluğu getirildiğini belirterek, 12 Mayıs 2019 sonrası çağrı mektubu almış lisanssız projelere kurulu güç artışına izin verileceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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