GENSED'in başkanlığına ikinci kez Halil Demirdağ seçildi
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GENSED'in başkanlığına ikinci kez Halil Demirdağ seçildi

GENSED'in başkanlığına ikinci kez Halil Demirdağ seçildi
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneğinin (GENSED) 6. Olağan Genel Kurulu sonucunda Halil Demirdağ, oy birliğiyle ikinci kez Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneğinin (GENSED) 6. Olağan Genel Kurulu sonucunda Halil Demirdağ, oy birliğiyle ikinci kez Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, genel kurulda 2021-2023 dönemi için yönetim ve denetim kurulu oy birliğiyle seçilirken, ilk defa GENSED Danışma Kurulu oluşturuldu.

Halil Demirdağ oy birliği ile ikinci kez GENSED Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilirken, Tolga Murat Özdemir GENSED'in as başkanı, Hakan Hızarcıoğlu da sayman olarak görev aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GENSED Başkanı Halil Demirdağ, derneğin yeni yönetim anlayışının daha katılımcı, daha dinamik, daha üye ve sektör odaklı olacağını belirterek, "Bu dönemde Türkiye'nin farklı illerinde şube ve temsilcilik açarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca eski dönemde gerçekleştirilen Solar İstanbul, UR-GE ve Green Solar Network gibi öncü projeler arasına, Güneş Köprüsü, Solarland gibi yeni projeleri dahil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda faaliyet gösteren paydaşların sesi olarak 24 Aralık 2009 tarihinde 43 üye ile kurulan GENSED'in mevcut durumda 160'ı aşkın üyesi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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GENSED'in başkanlığına ikinci kez Halil Demirdağ seçildi - Haberler Ekonomi
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