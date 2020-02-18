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GENSED Başkanı Demirdağ, AA Enerji Masası'na konuk olacak

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.

18.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:00
GENSED Başkanı Demirdağ, AA Enerji Masası'na konuk olacak

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.

Demirdağ, saat 11.30'da katılacağı AA Enerji Masası'nda, 'de güneş enerjisi sektöründeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayacak.

Enerji sektörünün gündemine yönelik değerlendirmelerde de bulunacak Demirdağ'ın açıklamaları, "www.aa.com.tr" ile AA'nın Twitter hesabı üzerinden anlık yayınlanacak.

Kaynak: AA
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