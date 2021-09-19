Genom düzenlemesi uygulanmış domatesler Japonya'da sofralara giriyor

Genom düzenlemesi uygulanmış domateslerin Japonya'da satışa sunulacağı bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Japonya'da genom düzenlenmesi yapılmış gıda ilk kez sofralara girecek.

Sağlık Bakanlığının Tokyo merkezli Sanatech Seed pilot firmasına Aralık 2020'de verdiği satış izni sonrası firma hazırlıklarını tamamladı.

Buna göre yeni tür domatesler, kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu bilinen GABA kimyasal yapı maddesiyle katkılandı

Pilot firma, hasat edilmeye hazır domateslere yönelik hafta içi itibarıyla çevrim içi siparişlerin kabul edilmeye başlandığını duyurdu.

Satış sonrası kargolanacak domates paketlerinin üzerinde "genom düzenlenme teknolojisi kullanılarak geliştirildiği" etiketi yer alacak.

Sanatech Seed Başkanı Takeşita Tatsuo, "Genom düzenlenmesi uygulanan gıdalara karşı ilk başta karışık tepkiler aldık ve piyasaya girmekte zorlanacağımızı düşündük." dedi.

Yetiştirme sürecinde domateslerin "iyi bir ün" yakaladıklarını kaydeden Takeşita, "Her türlü tedbiri alıyoruz ve ürünlerimizi satışa sunuyoruz." dedi.

3 kilogramlık şeklinde kutulanmış yeni tür domatesler 7 bin 500 yenlik (68 dolar) müşteri satış fiyatı ile sofralara girecek.

NHK, genetiği değiştirilmiş gıdaların aksine, dışarıdan gen taşınmayarak ve geleneksel yollar kullanılarak geliştirilen genleri düzenlenmiş gıdaların güvenli kabul edildiğini aktardı.