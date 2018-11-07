Genk Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü haftasında yarın deplasmanda Belçika ekibi Genk ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mücadelenin oynanacağı Luminus Arena Stadyumu'nda Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan siyah-beyazlılar, basına kapalı bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirdi. Beşiktaş, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

(Cafer Yıldırımer/İHA)