Geniş Katılımlı Türk Heyetinin Yemen Temasları Sürüyor

Yemen Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri, Türkiye'nin siyasi, insani ve diğer birçok alanda ülkesi ve halkına destek verdiğini belirtti.

Ülkenin geçici başkenti Aden'e bir haftalık çalışma ziyaretinde bulunan Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz ve beraberindeki heyetle bir araya gelen Meyseri, Türkiye'nin Yemen'e yönelik duruşu ve Yemen halkına verdiği destekten övgüyle söz etti.

Yemen'deki insani krizin yanı sıra iki ülke ilişkileri ve iş birliğini geliştirme yollarının ele alındığı görüşmede Meyseri, "Türkiye siyasi, insani ve diğer birçok alanda Yemen'e ve Yemen halkına destek verdi." dedi.

Türkiye'nin, kardeş Yemen halkına desteği sürecek

Büyükelçi Bozgöz de Türkiye'nin, kardeş Yemen halkına verdiği desteğin süreceğini ifade etti.

Ülkedeki krizden ciddi şekilde etkilenen özellikle eğitim, sağlık ve kalkınma alanlarına yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini kaydeden Bozgöz, Yemen'deki acil insani ihtiyaçları tespit ederek ilgili Türk kurumlarıyla değerlendireceklerini dile getirdi.

Türkiye'deki birçok kurumun yetkililerinden oluşan kalabalık bir heyetle Yemeni ziyaret ediyor olmalarının, Türkiye'nin Yemen'e verdiği önemin göstergesi olduğuna dikkati çeken Bozgöz, "Kardeş Yemen halkının, başta acil ihtiyaçlar olmak üzere, ihtiyaç duyduğu konularda yanlarında olacağız." dedi.

Bozgöz ayrıca toplantı sonrasında heyet adına Meyseri'ye, Türkiye Maarif Vakfı armasının yer aldığı bir vakıf duası tablosu takdim etti.

Türk heyetinde Büyükelçi Bozgöz'e, Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve bazı kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarından yetkililer eşlik ediyor.

Türkiye, Husiler ile hükümet güçleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde TİKA, Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yardım ve kalkınma programları gerçekleştiriyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki siyasi kriz nedeniyle 2015'ten bu yana Yemen'deki Türk Büyükelçiliği ve diğer yabancı temsilcilikler, misyonlarını geçici olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan yürütüyor.

Kaynak: AA