Geniş katılımlı etkinlikler 3 ay daha ertelendi
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Geniş katılımlı etkinlikler 3 ay daha ertelendi

27.11.2020 21:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 21:52
Geniş katılımlı etkinlikler 3 ay daha ertelendi

KORONAVİRÜS salgınında yaşanan artış nedeniyle, dernek genel kurulları ile sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek geniş katılımlı etkinlikler 3 ay daha ertelendi.

KORONAVİRÜS salgınında yaşanan artış nedeniyle, dernek genel kurulları ile sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek geniş katılımlı etkinlikler 3 ay daha ertelendi.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine 'Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi' konulu genelge gönderdi. Genelgede; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından İçişleri Bakanlığı'na daha önce gönderilen tavsiye yazısı uyarınca, 2 Ekim 2020'den 1 Aralık 2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi hususunun valiliklere bildirildiği hatırlatıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YENİ TAVSİYE YAZISIGelinen aşamada son dönemde koronavirüs salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı, Türkiye'de de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü ifade edilerek, Sağlık Bakanlığı'nca İçişleri Bakanlığına yeni bir yazı gönderildiği genelgede ifade edildi.Buna göre; Sağlık Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'na iletilen tavsiye yazısında şu ifadelere yer verildi: "Dünyada halen Covid-19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Covid-19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmayarak 3 ay sonraya ertelenmesini önermiştir." ŞUBAT SONUNA KADAR ERTELENDİBu doğrultuda; 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla; derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanı'na yetki veren 7244 sayılı Kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hükümü doğrultusunda derneklerin genel kurul toplantıları şubat ayı sonuna kadar ertelendi.

Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önceden 1 Aralık 2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul toplantıları da dahil etkinliklerin 1 Mart 2021'e kadar ertelenmesi gerektiği değerlendirildi. 

Haber:  ANKARA,

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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