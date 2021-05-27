(Geniş haberle) Taksim'de asansörde mahsur kalan iki kadın 3 saatte kurtarıldı
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(Geniş haberle) Taksim'de asansörde mahsur kalan iki kadın 3 saatte kurtarıldı

(Geniş haberle) Taksim'de asansörde mahsur kalan iki kadın 3 saatte kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taksim'de bindikleri metro asansörünün arıza yapması nedeniyle mahsur kalan iki kadın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik uğraşları sonucunda kurtarıldı.

Taksim'de bindikleri metro asansörünün arıza yapması nedeniyle mahsur kalan iki kadın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik uğraşları sonucunda kurtarıldı. Korkudan gözyaşı döken kadınlar ambulansta sakinleştirildi. 

Olay saat 11: 00 sıralarında yaşandı. Hastaneden çıktıktan sonra evlerine dönmek için Taksim Meydanı'ndaki metro asansörüne binen Sevda Boz ve Gül Bilir asansörün arıza yapması nedeniyle mahsur kaldı. İlk olarak metro teknik personeli kurtarma çalışmalarında bulundu. Daha sonra haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve metro teknik personelleri kadınları kurtarmak için çalışmaları sürdürdü. Bu sırada korkan kadınlar, psikolog tarafından sürekli sakinleştirilmeye çalışıldı. 3 saat süren çalışmalar sonucunda kurtarılan kadınlar olay yerinde hazır bekletilen ambulansa alındı. Korkudan gözyaşı döken kadınlar ambulansta kontrollerden geçirilip sakinleştirildikten sonra İBB ekipleri tarafından evlerine götürüldü.  

METRO'DAN AÇIKLAMA FÜNİKÜLER ASANSÖRÜNDE KALAN YOLCULAR KURTARILDI  

Yapılan yazılı açıklamada "Taksim-Kabataş Füniküler hattındaki asansörde kalan iki kadın yolcu yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından sağ salim kurtarıldı. İtfaiyenin hassas çalışması ile kurtarılan yolcular, sağlık kontrollerinin ardından İBB personelleri eşliğinde evlerine götürüldü.   Taksim-Kabataş Füniküler hattının, Taksim istasyonundaki asansörün arızalanması ile iki yolcu asansörde kaldı. Saat 11.09'da yaşanan olaya ilk önce güvenlik görevlileri hemen ardından Metro İstanbul ve asansör yüklenici firması OTİS ekipleri müdahalede bulundu.   Asansörde kurtarma kapağı bulunmadığı için kurtarılamayan yolcular için 12.13 sularında itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışma süresince yolcuların sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için alanda doktor ve psikolog da hazır bulundu. Sakinliklerini korudukları belirlenen yolcular için İstanbul itfaiyesi caraskal adı verilen vinç yönetimiyle kurtarma operasyonu devam etti.   

Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından saat 13.50'de iki kadın yolcu sağ salim kurtarıldı. Sağlık kontrolleri yapılan yolcular, İBB personelleri eşliğinde evlerine götürüldü" denildi. 


- İstanbul
(Geniş haberle) Taksim'de asansörde mahsur kalan iki kadın 3 saatte kurtarıldı
(Geniş haberle) Taksim'de asansörde mahsur kalan iki kadın 3 saatte kurtarıldı
(Geniş haberle) Taksim'de asansörde mahsur kalan iki kadın 3 saatte kurtarıldı
(Geniş haberle) Taksim'de asansörde mahsur kalan iki kadın 3 saatte kurtarıldı
(Geniş haberle) Taksim'de asansörde mahsur kalan iki kadın 3 saatte kurtarıldı
(Geniş haberle) Taksim'de asansörde mahsur kalan iki kadın 3 saatte kurtarıldı
(Geniş haberle) Taksim'de asansörde mahsur kalan iki kadın 3 saatte kurtarıldı
(Geniş haberle) Taksim'de asansörde mahsur kalan iki kadın 3 saatte kurtarıldı
(Geniş haberle) Taksim'de asansörde mahsur kalan iki kadın 3 saatte kurtarıldı
(Geniş haberle) Taksim'de asansörde mahsur kalan iki kadın 3 saatte kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

30 metrelik falezlerde mahsur kalan köpeğini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı
30 metrelik falezlerde mahsur kalan köpeğini kurtarmak isterken kendisi de mahsur kaldı
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(Geniş haberle) Taksim'de asansörde mahsur kalan iki kadın 3 saatte kurtarıldı - Haberler
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