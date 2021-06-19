Geniş haber ve fotoğraf // Avcılar D-100'de üst geçitten midibüsün üzerine kablo ve demirler düştü
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Geniş haber ve fotoğraf // Avcılar D-100'de üst geçitten midibüsün üzerine kablo ve demirler düştü

Geniş haber ve fotoğraf // Avcılar D-100'de üst geçitten midibüsün üzerine kablo ve demirler düştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İhsan DÖRTKARDEŞ / D-100 karayolu Avcılar mevkiinde yolcu midibüsünün üzerine üst geçide bağlı olan kablo ve demirler düştü.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Erol DEĞİRMENCİ - İhsan DÖRTKARDEŞ/ D-100 karayolu Avcılar mevkiinde yolcu midibüsünün üzerine üst geçide bağlı olan kablo ve demirler düştü. Yan yol trafiğe kapanırken yolcu midibüsleri ve İETT otobüsleri uzun kuyruk oluşturdu.

D-100 Karayolu Avcılar Cihangir Mahallesi kesimi Ankara istikametinde seyreden yolcu midibüsünün üzerine durağa yanaştığı sırada üst geçitten çelik panel ve kablolar düştü. Sürücü panikle araçtan inerken trafik durdu. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. 

YANYOL TRAFİĞE TAMAMEN KAPANDI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kablolara müdahale edememesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri çağrıldı. İBB ekipleri, midibüsün üzerine düşen kablo ve çelik panelleri kaldırmak için çalışmalara başladı. Çalışmalar nedeni ile yol tamamen trafiğe kapatıldı. Çalışmaların sona ermesinin ardından trafik normale döndü.

"ARKAMDAN BİRİSİ VURDU SANDIM"Yaşananları anlatan midibüs sürücüsü Osman Koçyiğit "Yanaştım, yolcumu indirdim. Arkamdan birisi vurdu sandım, durdum. İndim baktım kablolar yerde. Olay bu. Vatandaşın da kafasına gelebilirdi" dedi.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA Midibüsün üzerine kablo ve çelik panellerin düştüğü anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 

 


Geniş haber ve fotoğraf // Avcılar D-100'de üst geçitten midibüsün üzerine kablo ve demirler düştü
Geniş haber ve fotoğraf // Avcılar D-100'de üst geçitten midibüsün üzerine kablo ve demirler düştü
Geniş haber ve fotoğraf // Avcılar D-100'de üst geçitten midibüsün üzerine kablo ve demirler düştü
Geniş haber ve fotoğraf // Avcılar D-100'de üst geçitten midibüsün üzerine kablo ve demirler düştü
Geniş haber ve fotoğraf // Avcılar D-100'de üst geçitten midibüsün üzerine kablo ve demirler düştü
Geniş haber ve fotoğraf // Avcılar D-100'de üst geçitten midibüsün üzerine kablo ve demirler düştü
Geniş haber ve fotoğraf // Avcılar D-100'de üst geçitten midibüsün üzerine kablo ve demirler düştü
Geniş haber ve fotoğraf // Avcılar D-100'de üst geçitten midibüsün üzerine kablo ve demirler düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Avcılar D-100'de üst geçitten midibüsün üzerine kablo ve demirler düştü
Avcılar D-100'de üst geçitten midibüsün üzerine kablo ve demirler düştü
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