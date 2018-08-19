Geniş Haber/ THY'den Bir Günde Yolcu Taşıma Rekoru

TÜRK Hava Yolları (THY), 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde bin 547 seferle 253 bin yolcuya hizmet vererek rekora imza attı.

Kurban Bayramı tatili turizmciler ve havayolu şirketlerinin yüzünü güldürdü. İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında tatilci yoğunlukları cuma ve cumartesi günü oldukça fazlaydı. Yoğunluk özellikle İstanbul'un iki havalimanının yolcu rakamlarını da önemli oranda artırdı. Türk Hava Yolları da cumartesi günü dünya genelinde taşıdığı 253 bin yolcu ile yolcu rekoru kırdı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamad, "Bayram tüm yoğunluğu ile devam ediyor. Dün tarihi bir rekor ile 1547 seferimizde 253 bin yolcumuzu yüzde 75 zamanında kalkış ile sevenlerine ulaştırdık. Tüm gayretimiz ile bu yoğunlukta sizlere daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Tercihiniz için teşekkürler" dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN 123 BİN KİŞİ PASAPORTTAN GEÇTİ

Türkiye'nin dünyaya açılan en önemli kapısı konumundaki İstanbul Atatürk Havalimanı'nın dün yolcu rakamları da dikkat çekti. Transitler hariç 123 bin kişi pasaporttan geçti. Bu yolculardan 55 bin kişi Türkiye'ye girerken 68 bin kişe ise yurt dışına uçtu. İç hatlarda ise 60 bin kişi Atatürk Havalimanı'nı kullandı. 29 bin kişi İstanbul'a gelirken, 31 bin kişi ise Atatürk Havalimanı'ndan başka iç hat noktalarına uçtu. Özellikle tatilciler iç hatlarda Antalya, Bodrum, Dalaman ve Trabzon'a ek seferlerden dolayı çoğunlukla uçtuğu gözlendi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAN 115 BİN YOLCU GEÇTİ

Sürekli uçak ve yolcu trafiği artan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da bu bayram tatilinde de yolcu yoğunlukları dikkat çekiyor. Açıldığı 2001 yılında sadece 47 bin yolcu tarafından kullanılan ve 2008'de işletme hakkı 20 yıllığına İSG'ye devredilen Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sadece dün toplamda 710 uçuşta 115 bin 616 yolcu geçiş yaptı. İç hatlarda toplam 73 bin 532 yolcu uçtu. Bu yolculardan 32 bin 587 yolcu geliş, 40 bin 945 yolcu ise gidiş yaptı. Dış hat uçuşlarında ise 19 bin 707 yolcu geliş, 22 bin 377yolcu da gidiş olmak üzere toplam 42 bin kişi de uçtu. İSG yolcuların yoğunluktan etkilenmemesi adına önlemler aldı.