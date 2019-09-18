/geniş haber/ tem otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı

/geniş haber/ tem otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı

TEM Otoyolu'nda işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandıKaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

18.09.2019 07:20
/geniş haber/ tem otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı
TEM Otoyolu'nda işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu. 


Kaynak: DHA
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