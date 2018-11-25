Geniş Haber)taksim'deki Kadına Şiddet Eylemine Polis Müdahalesi

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Çağatay KENARLI-Yüksel KOÇ/ İSTANBUL DHA

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele gününde, Beyoğlu Tünel'den Galatasaray Meydanı'na yürümek isteyen kadınlara polis izin vermedi. Yürümek isteyen kadınları kalkanlarla ittiren polis, yere biber gazı da sıktı. Bir süre oturma eylemi yapan kadınlar daha sonra eylemi sona erdirdi,

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, yürüyüş yapmak isteyen yüzlerce kadın Beyoğlu Tünel Meydanı'nda saat 17.00'da bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanında öldürülen kadınların aileleri ve şiddete uğrayan kadınların yer aldığı eyleme Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek verdi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, izinsiz olduğu gerekçesiyle yürüyüşe izin vermedi. Kadınların, yürümek için hareketlenmesi üzerine polis gruba kalkanlarla müdahale edip ittirmeye başladı. Grup üyelerinin direnmesi üzerine polis bu kez de gaz tabancasıyla yere biber gazı sıktı.

Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından kadınlar yere oturarak eylemlerine devam etti. Bir süre slogan atan kadınlar saat 18.15'ten itibaren eylemi sona erdirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun toplanması

-Yürüyüşe geçmesi

-Polis müdahalesi

-Oturma eylemi