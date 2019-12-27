/ geniş haber / Sarıyer'de kuru yük gemisi kıyıya çarptı

27.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:30

Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM - Gülseli KENARLI/ SARIYER Aşiyan'da "Songa İridium" adlı kuruyük gemisi kıyıya çarptı.

Sarıyer Aşiyan'da Liberya bayraklı kuruyük gemisi gemisi Songa İridium saat 12.20 sıralarında kıyıya çarptı. 191 metre uzunlukta, 28 metre genişliğindeki kargo gemisinin Odessa Limanı'ndan Ambarlı Limanı'na gittiği öğrenildi.

Konteyner yüklü gemiyi kurtarmak için olay yerine Sahil Güvenlik Ekipleri ve Deniz Polisi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, karaya oturan gemiyi römorkörle kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla gemi saat 13.30 sıralarında çekilmeye başlandı. Kaza anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMAİstanbul Valiliği'nden kazayla ilgili açıklama yaptı.Açıklama şu şekilde: "Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; 19 mürettebat ile Kılavız Kaptan eşliğinde boğazdan geçiş yapan Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı kuru yük gemisi, saat 12: 00'de Makine arızası sinyali vermiş, 12: 13'te Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma Römorkörleri ile Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle gemi mürettebatı veya kaza mahallinde herhangi bir yaralanma veya can kaybı yoktur. Römorkörler ile kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, şuan itibariyle herhangi bir deniz ve çevre kirliliği söz konu değildir. Söz konusu geminin arkasında boğaz geçişi yapan 3 geminin emniyetle boğazdan geçişi sağlanmış, 1 tanker emniyetle demirletilmiş, boğaz geçişi askıya alınmıştır. Kıyıya Çarpan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Römorkörlerince en kısa sürede İstanbul Limanı Demir Mevkii'ne alınacaktır"

KIYI EMNİYETİNDEN AÇIKLAMAKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de kazayla ilgili açıklama yaptı.Açıklamada şu bilgiler yer aldı: "Kılavuz kaptan eşliğinde kuzey-güney yönlü seyir yapan 191,03 m. boyundaki 19 mürettebata sahip Liberya bayraklı "Songa Irıdıum" isimli konteyner gemisi, Rumeli Hisarı/ Aşiyan önlerinde makine arızası yapmıştır. Olay neticesinde saat: 12.13'te gemi sahile temas etmiş olup makineleri faal ve yüzer durumdadır. Herhangi bir can kaybı/yaralanma ve çevre kirliliği yaşanmamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olarak derhal gerekli seyir, can ve mal emniyetinin sağlanması ile deniz çevresinin korunmasına yönelik tedbirler alınmıştır. Arkadan gelen 3 kuru yük gemisi boğazdan emniyetle geçirilmiş,1 tanker ise güvenle demirletilmiştir. Kıyıya çarpan gemi, kurtarma römorkörlerimizce İstanbul Limanı demir mevkiine alınmaktadır"

"GEMİNİN SİREN SESİNİ DUYDUK"Bu arada görgü tanıkları kazayı anlattı.Orkan Büyükdumanlı, "Teknemiz var bizimde. Telsizden duyduk geldik hemen buraya. Römorkör çağırdık gelince. Saat 12.00 gibi oldu. Buradan duran tekneleri kaçırdık. Gemi vuracak diye korktuk" dedi.

Aşiyan da yaşayan bir başka kişi ise, "Gemi karaya otursa çok ciddi bir ses çıkıyor, ben burada oturuyorum. Sadece geminin siren sesini duyduk, bir çarpma sesi duymadık" şeklinde konuştu. Olay anında sahilde yürüyüş yapan Oktay Gürpınar ise "Uzun süre köprüden bu tarafa doğru bir siren sesiyle geldi. Yarı yolda demir attı. Demir atarak fenerin önünde durdu ve baş taraftan karaya oturdu. Çekiciler geldi ve kurtarmaya çalışıyorlar. Ben yürüyordum burada, Allah'tan tanker değil" diye konuştu.

Kaynak: DHA