/geniş haber/ pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi kamerada

/geniş haber/ pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi kamerada

PENDİK'te dün çıkan orman yangınıyla ilgili çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği şüpheli gözaltına alındı.

20.09.2019 11:37
/geniş haber/ pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi kamerada

PENDİK'te dün çıkan orman yangınıyla ilgili çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği şüpheli gözaltına alındı.

Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda dün yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Çevredekiler tarafından yangın çıkarırken cep telefonuyla görüntülenen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
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