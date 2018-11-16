Geniş Haber) Kılıçdaroğlu Bakırköy'de Bir Okulu Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Eylül 2016'da vefat eden sanatçı Tarık Akan'ın Özel Taş Okulu'nu (Taş Mektep) ziyaret etti. Burada Tarık Akan'ın büyük oğlu Barış Üregül, okul yetkilileri ve öğrencilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu'na çerçeve içerisinde bulunan Atatürk'ün mendili gösterildi. Barış Üregül, "Geçen geldiğinizden babamla bir fotoğrafınız var" diyerek Tarık Akan ile olan fotoğrafını Kılıçdaoğlu'na takdim etti. Yöneticilerden okul hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, duygularını yazdığı hatıra defterini imzaladı.

Amfide matematik etkinliğinde bulunan öğrencileri ziyaret eden Kılıçdaroğlu, öğretmenlerine "Matematikleri nasıl?" diye sordu ve "Eski Ankara belediye başkanımız, 'hayatı matematikle anlatmak mümkündür' demişti. Bu yüzden matematik çok önemli" dedi.

Öğrencilere yönelen Kılıçdaroğlu, "Siz de matematik seviyorsunuz herhalde. Sormak istediğiniz soru var mı? Zor olmasın ama..." şeklinde seslendi. Bir öğrenci, "Ben de ileride siyasetçi olmak istiyorum, ne önerirsiniz." deyince Kılıçdaroğlu, "Çok güzel bir hayal. Çalışacaksın, hem Türkiye'nin, hem dünyanın sorunlarını yakından izleyeceksin. Sonra o sorunlara çözüm üretmeye çalışacaksın. O zaman göreceksin siyasetçiler seni zorla bulup siyasetin içerisine sokacaklardır. İşin ucu çalışmaktır." cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu okuldaki bir bölümün açılış kandelasını kesti. Okulu gezdikten sonra öğrencilerle fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, daha sonra okuldan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu'nun okul yetkilileri ile sohbeti

-Okulu gezmesi

-Öğrencilerle sohbet edip fotoğraf çektirmesi

-Kılıçdaroğlu'na Atatürk'ün mendilinin gösterilmesi

Detaylar - İstanbul