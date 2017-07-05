Geniş Haber// Faslı Kadın Otel Odasında Ölü Bulundu

İSTİKLAL Caddesi'nde Fas uyruklu bir kadın kaldığı otel odasında ölü bulundu. Kadının ölüm nedeni incelemelerin ardından netleşecek.



Olay, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir otelde öğle saatlerinde meydana gedi. Otel görevlileri odaya girdiğinde kadını hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Faslı kadının öldüğü belirledi.



Savcı ve polisin olay yerindeki çalışması yaklaşık 6 saat sürdü. Kadının cansız bedeni incelemelerin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu mogruna kaldırıldı. Kadının üç valizi ve şahsi eşyaları da otelden alınarak Taksim Polis Merkezi'ne teslim edildi.



Polisin olay sonrası başlattığı çok yönlü soruşturma sürüyor.



- İstanbul