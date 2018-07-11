(Geniş Haber) Ezhel Hakkında Yeni Suçlama: 10 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

"Uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirme" suçundan daha önce açılan davadan beraat eden rapçi Ezhel lakaplı Sercan İpekçioğlu hakkında aynı suçlama ile bir dava daha açıldı. Ezhel'in 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

"Uyuşturucu ve uyarıcı maddeye özendirme" suçundan hakkında dava açılan ve bu nedenle bir süre tutuklu kaldıktan sonra beraat eden Ezhel lakaplı şarkıcı Sercan İpekçioğlu hakkında aynı suçlama nedeni ile ikinci dava açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ezhel hakkında hazırlanarak İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN RAPORU ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde uyuşturucu madde kullanımını özendirme ile ilgili sosyal paylaşım sitelerinde yapılan paylaşımlara ilişkin hazırladığı raporda "Ezhel" adını kullanan şüpheli Sercan İpekçioğlu'nun internet üzerinden yayınlanan şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca hazırlanan bu raporda şüphelinin şarkılarının bütünlüğü içinde uyuşturucuya özendirdiği savunulan iddianamede, bu nedenle mahkemeden alınan izinle şüphelinin evinde arama yapıldığı ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı kaydedildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddianamede, şüphelinin ifadesinde uyuşturucuya özendirmekle suçlandığı şarkı sözlerini sadece kafiyeye uydurmak amacıyla seçtiğini, uyuşturucuya özendirme gibi bir amacının olmadığını, hatta 'Yarımınız Yok' isimli şarkısında uyuşturucu maddenin zararlarını anlattığını söyleyerek suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

KANINDA ESRAR ÇIKTI

Şüphelinin kan örneğinde esrar etkin maddesi olan THC metaboliti bulunduğu bilgisine yer verilen iddianamede, "Her ne kadar şüpheli suçtan kurtulmaya yönelik ifadesinde; kafiye amaçlı olarak sözleri kullandığını ileri sürmüş ise de Siber Suçlar Daire Başkanlığı'nca tespit edilen ve internet üzerinden yayınlanan şüphelinin seslendirdiği şarkılarda, gerek şarkı sözleri gerekse de şarkının bütünündeki anlatımdan uyuşturucu maddenin kullanımını özendirdiğinin açıkça anlaşıldığı" belirtildi.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANACAK

Bu soruşturmanın şüpheli hakkında aynı suçlama ile açılan diğer soruşturmadan ve davadan önce başladığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüpheli Sercan İpekçioğlu'nun "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

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-Ezhel'in arşiv görüntüleri - İstanbul