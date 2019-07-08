/geniş haber/ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'deki rahatsız edici sesler yolumuzdan...

Yılmaz OKUR - Güven USTA - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarla ilgili, "Bu konuda sağdan-soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir. Ama bu seslerin hiçbirisi bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık, bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirilecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Saraybosna'ya gitti.

"TÜRKİYE TARİHİ VE KÜLTÜREL KÖKLERİYLE AYNI ZAMANDA BİR BALKAN ÜLKESİDİR"

Saraybosna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihi, beşeri, dini ve kültürel kökleriyle aynı zamanda bir Balkan ülkesi olduğunu belirterek, "Balkanlar'ın barış, istikrar, huzur ve refahı bizim için son derece önemlidir. Ülkemizin bu coğrafyada yaşanan gelişmeleri uzaktan seyretme lüksü yoktur. Biz de bu anlayışla bölgenin çok kültürlü dokusunu ve iç barışının muhafazası için gayret ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin sadece ikili planda değil, çeşitli iş birliği platformlarıyla da bölgesel istikrarın devamına katkı sunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin, Balkan ülkelerinin tamamını kapsayan tek bölgesel iş birliği ve diyalog platformu olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu platforma kuruluşundan bu yana ciddi destek verdiğini belirterek, "İnşallah Saraybosna Zirvesi kapsamında Balkanlar'da ekonomi, ticaret, ulaştırma, altyapı yatırım alanları başta olmak üzere iş birliği faaliyetlerini ele alacağız. Bölgenin Avrupa Atlantik mekanizmalarıyla entegrasyonu da zirvede görüş teatisinde bulunulacak başlıklar arasında yer alıyor" diye konuştu.

"SREBRENİTSA KURBANLARI ANISINA DÜZENLENECEK RESMİGEÇİDE İŞTİRAK EDECEĞİZ"

Bu mekanizmaya verilen önemin göstergesi olarak Türkiye'nin sürecin 2020-2021 Dönem Başkanlığına adaylığını koyduğunu ve adaylığın bu zirvede karara bağlanacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sırasında başta Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi olmak üzere diğer bazı ülkelerin liderleriyle de ikili görüşmeler gerçekleştireceğin, Saraybosna Butmir'de konuşlu Avrupa Birliği'nin ALTHEA Harekatı karargahını ziyaret edip Türk askerleriyle bir araya geleceğini ve Saraybosna'da Srebrenitsa soykırımı kurbanları anısına düzenlenecek resmigeçide iştirak edeceğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, "Bosnalı kardeşlerimizin acılarını da paylaşacağız. 8 bin 373 Boşnak kardeşimizin şehadetiyle sonuçlanan soykırımın 24. yıl dönümünde aziz şehitlerinin hatıralarını inşallah bir kez daha hürmetle yad edeceğiz. Bu ziyaret ve temasların Balkanlar'daki komşularımızla ilişkilerimizin güçlendirilmesine önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

"DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ GEMİLERİMİZİN ARAMA-TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki son duruma ilişkin olarak, Türkiye'nin sondaj gemilerinin arama-tarama çalışmalarına kendi yol haritaları içesinde devam ettiğini söyledi.

"Bu konuda sağdan-soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir. Ama bu seslerin hiçbirisi bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık, bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak kararlılıkla sürdürüldüğü vurgusunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin hassasiyetleri son olarak G-20 Zirvesinde bazı liderlere ilettiklerini anımsatarak, şöyle konuştu: "Şu anda tabi Yunanistan'da malum dün akşam sonuçlanan bir seçim oldu. Sayın Miçotakis yüzde 40'a yakın bir oy oranıyla şu anda seçimi kazanmış ve 160'a yakın milletvekili çıkarmış durumda. Dün akşam kendisini aradım, tebrik ettim. Temennim odur ki inşallah Yunanistan'da yeni bir süreci barışık, dayanışma içerisinde devam ettiririz. Şu anda seçimin ardından tabii ki görüşmelerimizi ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla da sürdüreceğiz. Arzumuz, isteğimiz; Ege'de, Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım"

S-400'LERİN TESLİMAT SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin teslimine ilişkin soruyu da, "Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Yani bizden bu noktada şu tarih diye zorlamazsanız isabetli olur. Ama yolculuk hazırlığı, yükleme çalışmaları vesaire bunlar sürüyor. Bizim kendileriyle zaten mutabık kaldığımız tarih, tarihler, bunların hepsi var. Burada da yerleşim planlarının nereye konuşlanacağını, bu konunun sorumluluğu da tamamıyla Milli Savunma, Genelkurmay Başkanlığı'mız, onlara ait, onlar planlamayı yapıyorlar, yapacaklar ve bizim önümüze de getirecekler. Ondan sonra da uçakla gelecekler ve bu gelen tüm S-400'ler oralarda konuşlanacaktır" şeklinde cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle gruplar halinde iki toplantı yaptığını, çarşamba ve perşembe günü yapılacak iki toplantıyla da istişare sürecini tamamlayacaklarını ifade ederek, Meclis kapanmadan bu görüşmeleri bitireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün düşüncemiz, arzumuz; öncelikle Meclis kapandıktan sonra illerine gidecek olan milletvekillerimizin ne gibi bir süreç işletecekleridir, illerinde ne gibi çalışmalar yapacaklarıdır. Zira benim de hemen bu işin ardından Ağustos'la birlikte bir teşekkür ziyaretleri ağırlıklı büyükşehirlerden olmak üzere başlayacak. İllerimizi dolaşarak hem bazı açılış törenleri, hem teşkilatımızla bir araya gelmek suretiyle yapacağımız toplantılar var. Bu toplantılarla birlikte inşallah bizim arzumuz 2019'u siyasi faaliyetler olarak tamamlamış olalım istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da Bosna Hersek'e gitti.

Kaynak: DHA