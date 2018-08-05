Geniş Haber)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii İnşaatında İncelemelerde Bulundu
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Harun UYANIK-İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulundu.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Harun UYANIK-İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii inşaatında incelemelerde bulundu. İnceleme öncesi polis ekipleri cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Erdoğan'a sağlık bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. İnceleme yaklaşık 2 saat sürdü. Erdoğan incelemenin ardından görevlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Görüntü Dökümü:
EK GÖRÜNTÜ
-Fotoğraf çekilme
-Detaylar
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Camiden görüntü
-Güvenlik önlemleri
-Erdoğan'ın görüntüsü
-Araç hareketliliği
-Detaylar
05.08.2018 - 16.49 Haber Kodu : 180805097