Geniş Haber) Bayrampaşa'da Et Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı

Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolu'nda bulunan viyadük üzerinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Tır içinde sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özgür Uğurlu'nun kullandığı 42 YJ 477 plakalı tır, Uğurlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı ardından devrildi. Uğurlu ve beraberindeki İbrahim Polat tır içinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken durumlarının iyi olduğu öğrenildi yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu, Gaziosmanpaşa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Tırda yüklü bulunan etler başka bir araca yüklenmesinin ardından devrilen tır vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Devrilen tırdan görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Vatandaş ile röp.

-Trafikten görüntü

-Diğer detaylar - İstanbul

Kaynak: DHA