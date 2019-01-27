Geniş Haber)bahçeli'den Binali Yıldırım'a Seçim Ziyareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti. Yapılan görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Binali Yıldırım, "Genel Başkanın ziyareti Cumhur İttifakı'na güç vermiştir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14.40 sularında Binali Yıldırım'ın Kavacık'taki seçim ofisine geldi. Bahçeli'yi, Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kapıda karşıladı. Ofis girişinde tokalaşan ikili daha sonra görüşmek üzere Binali Yıldırım'ın ofisine geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, bazı AK Parti ve MHP milletvekilleri, ilçe belediye başkan adaylarının katıldığı ziyaret, basına kapalı devam etti.

Yaklaşık yarım saatlik bir görüşme sonrası açıklama yapan Binali Yıldırım, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi ve arkadaşları bugün Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak, şahsımı seçim çalışma ofisimde ziyaret etme nezaketinde bulundular. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan'ın ziyareti Cumhur İttifakı'na güç vermiştir. Cumhur İttifakı esasen Sayın Genel Başkan'ın ve Başbakanlığım döneminde başkanlık sistemine geçiş çalışmalarıyla başlayan bir ittifaktır. Hatta ondan önce alçak FETÖ darbe girişimi sonrası ülkenin beka meselesi olarak ortak bir anlayışla başlatılan bir harekettir. Daha sonra Anayasa değişikliği, akabinde halk oylaması ve nihayet 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminde de bu birliktelik devam etmektedir." dedi.

"İSTANBULLU VATANDAŞLARIMIZIN GÖNLÜNE GİRMENİN MUTLAKA BİR YOLUNU BULACAĞIZ"

Yıldırım konuşmasının devamında, "Bugün de 31 Mart'ta yapılacak belediye başkanlığı yani yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak ülke genelinde kapsamlı bir iş birliği sürdürmektedir. Ülkemizin, milletimizin aydınlık yarınları için bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. İstanbul halkına hizmet etmek, Hazreti Peygamberin müjdesine mazhar olmuş bu şehrin şehrülemini olmak, büyük bir payedir. Bunun için canla başla çalışacağız. İstanbullu vatandaşlarımızın gönlüne girmenin mutlaka bir yolunu bulacağız." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI ZİYARET EDEREK BAŞARILAR DİLEDİK"

Ardından konuşana MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, "Türk siyasi haytında devlet adamlığı vasfı değişik alanlarda değerli katkılar sunmuş bir şahsiyetin İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı olarak takdimi bizleri çok memnun etmiştir, gururlandırmıştır. Bugün MHP'nin değerli milletvekilleri ve teşkilat yöneticileriyle beraber İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız ve TBMM'nin Başkanı olarak da görevde bulunan bu değerli şahsiyeti yerinde ziyaret ederek başarılar diledik. MHP olarak buradan kesinlikle ifade ediyorum; her teşkilat, her teşkilatın değerli üyeleri Sayın Binali Yıldırım Bey'in etrafında kenetlenerek, onu şehrülemin olarak tarihi seyirdeki anlamlı İstanbul'a başkan olarak görmek istiyoruz. Allah yolunu açık etsin." şeklinde konuştu.

ÇAMLICA GİŞELERİNDE KARŞILANDI

Öte yandan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi İstanbul'a gelişinde TEM Çamlıca Gişeleri'nde milletvekilleri ve çok sayıda partili karşıladı.

- İstanbul

Kaynak: DHA