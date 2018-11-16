Geniş Haber)  Atatürk Havalimanı'ndaki Terör Saldırısı Davası'nda Karar

*6 SANIK 46'ŞAR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VE 2 BİN 604'ER YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

26 SANIĞIN TÜM SUÇLARDAN BERAATİNE KARAR VERİLDİ, 4 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

10 SANIK DEĞİŞİK ORANLARDA HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Haber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği ve 45 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 46 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 6 sanığı "Anayasayı ihlal", "Tasarlayarak kasten öldürme"

"Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" ve "Mala zarar verme" suçlarından toplam 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 604'er yıl hapis cezasına çarptırdı. 10 sanığın çeşitli suçlardan değişik oranlarda hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 26 sanığın tüm suçlardan beraatlerine hükmetti, firari 4 sanığın dosyasını ise ayrılmasına karar verdi.

SANIKLARA SON SÖZLERİ SORULDU

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmaya sanıklar ile terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ve saldırıda yaralananlar "şikayetçi" sıfatıyla katıldı. Yabancı uyruklu sanıklar için Rusça ve Arapça tercümanlar da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. Son sözlerin ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, kararını saat 18.00'de açıkladı.

6 SANIĞA CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani'yi "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, yine sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimani'yi, 45 kişiyi "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 45'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu 6 sanığı 142 kişiyi "Tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan da toplam 2 bin 202'şer kez hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 6 sanığı 45'er kez "Mala zarar verme" suçundan 402'şer yıl hapis cezasına mahkum etti.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNE CEZA

Sanık Djamel Slimani'nin "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanık Anzor Davitiani ile Artur Tengizov'un "Terör örgütüne üye olma" suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Murat Murtuzaliev, Seyhun Ali Akçay ve Cuma Güneş'in de yine "Terör örgütüne üye olma" suçundan 12'şer yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanık Ali Mostafa Ali Marzouk'u "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, sanık Ahmet Kaplan'ı da"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

4 FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti, sanıklar Ramazan İdrisov, Adam Rabadanov ve Fahim Ait Allaooua'nın "Resmi evrakta sahtecilik" suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. 26 sanığın kesin ve inandırıcı delil olmadığından tüm suçlardan ayrı ayrı beraatlerine hükmedildi. Firari sanıklar Dzhamal Kurbanismailov, Rustem Efendiev, Nazım Gasanov ve Marat Pshnatov'ın ise dosyası ayrıldı. 8 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını kararlaştırdı.

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