10 Şeritli Yoldaki Akılalmaz Kaza Kamerada! Motosikletler Çarpıştı: 1 Ölü, Bir Ağır Yaralı

CELAL:

Cahille sohbeti kes Hakaret etme ben 83 yaşındayım. İşin sırrı şu sayın cahille sohbeti kes iki elini fezaya açıp şükret şükret hepsi gerçek olsun. Siz chp lisiniz galiba sizde şükredin sizinde olur. İnanmak lazım. Kimseye hakaret etme.