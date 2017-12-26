10 Şeritli Yoldaki Akılalmaz Kaza Kamerada! Motosikletler Çarpıştı: 1 Ölü, Bir Ağır Yaralı

Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantğıyla yaşamak kadar kötü bir durum olamaz sen evini aldın, arabanı aldın sen iyi yaşıyor olabilirsin ama şuan asgari ücretle geçinen kardeşlerimize mevlam yardımcı olsun 1,400 tl alan bir insan 1.000 tl en düşük kira nasıl geçinecek ey insafsızlar hep eski türkiye yi atıp tutanlar biz 8 kardeş büyüdük hamd olsun eski türkiye de büyüdük babam bizleri okuttu hepmize ev daire bıraktı eski türkiyede yeni türkiyede ben 2 çoçuma ne bırakablirim... ALLAH havale
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