10 Şeritli Yoldaki Akılalmaz Kaza Kamerada! Motosikletler Çarpıştı: 1 Ölü, Bir Ağır Yaralı

10 Şeritli Yoldaki Akılalmaz Kaza Kamerada! Motosikletler Çarpıştı: 1 Ölü, Bir Ağır Yaralı

Çin'de yaşanan bir trafik kazası güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, hızla gelen sürücünün görüntüleri, adeta nasıl kazaya davetiye çıkardığının kanıtı gibiydi.

Çin'in Anhui eyaletinde inanılmaz bir trafik kazası yaşandı. Geniş bulvarda hızla seyreden bir motosiklet, bir diğer motosiklete çarptı. Feci kazada 2 sürücü de ağır biçimde yaralandı. Yaralılardan biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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YORUMLAR (6)

  • HAKKIN YOLU BİR:
    Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantğıyla yaşamak kadar kötü bir durum olamaz sen evini aldın, arabanı aldın sen iyi yaşıyor olabilirsin ama şuan asgari ücretle geçinen kardeşlerimize mevlam yardımcı olsun 1,400 tl alan bir insan 1.000 tl en düşük kira nasıl geçinecek ey insafsızlar hep eski türkiye yi atıp tutanlar biz 8 kardeş büyüdük hamd olsun eski türkiye de büyüdük babam bizleri okuttu hepmize ev daire bıraktı eski türkiyede yeni türkiyede ben 2 çoçuma ne bırakablirim... ALLAH havale
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  • CELAL:
    Eskiden camilere giremiyorduk nemazımızı kılamıyorduk yolda döviyorlardı, tüpgazı rüşvetle alıyorduk sigara yoktu, şeker kuyruklarına giriyorduk hep chp yüzünden . Ama şimdi öylemi asgari ücret alıyorum herkesin arabası var en pahalı cep telefonları herkes çok güzel pahalı giyiniyor evimi aldım şükür arabamda var rahat rahat geçiniyorum herkeste geçiniyor, aç kalmadı devlet biyiklerimizde allah razı olsun hep onların sayesinde, allah başımızdan 100 sene daha eksik etmesin onları ülkem süper güç olur.
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    CELAL: Cahille sohbeti kes Hakaret etme ben 83 yaşındayım. İşin sırrı şu sayın cahille sohbeti kes iki elini fezaya açıp şükret şükret hepsi gerçek olsun. Siz chp lisiniz galiba sizde şükredin sizinde olur. İnanmak lazım. Kimseye hakaret etme.
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    CAHİLLE SOHBETİ KES: Asalaklık yaparak geçiniyosun aslında geçinemiyosun kıçını yırtıyosun yinede yetmiyor bankalara olan borcun devlet büyüklerinin sadece bir akşam yemek parası yazıklar olsun böyle düzene
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  • OLMAMIŞ:
    Genellikle motosikleti gençler hava atmak için kullanıyor. Hem iki tekerlekli araçların hiç bir koruması yok. Sonuç ortada. Ben başbakan olsam motosiklet ve Bisikleti yasaklardım. Saygılarımla
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