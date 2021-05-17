Geniş aileler için zengin lezzet seçenekleri Arzum Kantintost Pro'da
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Geniş aileler için zengin lezzet seçenekleri Arzum Kantintost Pro'da

Geniş aileler için zengin lezzet seçenekleri Arzum Kantintost Pro'da
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Arzum, Kantintost Pro Izgara ve Tost Makinesi ile evlerinize ve iş yerlerinize iştah açan çözümler sunuyor.

Arzum, Kantintost Pro Izgara ve Tost Makinesi ile evlerinize ve iş yerlerinize iştah açan çözümler sunuyor.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, tek seferde 6 adet tost yapabilen, geniş aileler ve iş yerleri için ideal bir ürün olan Arzum Kantintost Pro'nun zaman ayarlayıcı özelliği ile tost ve ızgaralar, başında beklemeden tam kıvamında pişiyor.

Sağlıklı beslenmeye özen gösterenlere, fit görünümünü her zaman korumak isteyenlere 180 derece açılabilen gövdesiyle barbekü keyfi yaşatan Arzum Kantintost Pro, köfte, tavuk ve balık gibi pek çok farklı lezzeti, 2000 watt'lık gücüyle çok kısa sürede pişirip servise hazır hale getiriyor.

Arzum Kantintost Pro, yiyecek kalınlığına göre ayarlanabilen üst gövdesiyle gıdaları ezmeden pişiriyor. Tüm yiyecekleri en leziz halinde sofralara taşıyan Arzum Kantintost Pro, çizilmeye karşı dayanıklı ve sağlam alüminyum döküm plakaları ile uzun ömürlü kullanım sağlıyor.

Zaman ayarlayıcısı ve 5 kademeli ısı ayar düğmesi sayesinde etkileyici sonuçlara ulaşılabilen Arzum Kantintost Pro, dik konumda muhafaza imkanı ile mutfaklarda fazla yer kaplamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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