"Geniş Açı Buluşmaları"nın ilk konuğu iş insanı Aclan Acar oldu

Türkiye Perakendeciler Federasyonunun (TPF), sahip olduğu markalarla Türkiye'yi 100'den fazla ülkede temsil eden Evyap iş birliğinde yeni bir projeye imza atarak hayata geçirdiği "Geniş Açı Buluşmaları"nın ilk konuğu Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Aclan Acar oldu.

Türkiye Perakendeciler Federasyonunun (TPF), sahip olduğu markalarla Türkiye'yi 100'den fazla ülkede temsil eden Evyap iş birliğinde yeni bir projeye imza atarak hayata geçirdiği "Geniş Açı Buluşmaları"nın ilk konuğu Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Aclan Acar oldu.

TPF açıklamasına göre, 200'e yakın yerel zincir market temsilcisini dijital ortamda ağırlayan "Geniş Açı Buluşmaları" organizasyonun ilki, TPF Genel Koordinatörü Tuğba Camuzoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşti.

Organizasyonun konuşmacıları arasında TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, Evyap İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap ve Türkiye gıda perakendesinde önemli dönüşümlere imza atan, iş dünyasının duayen ismi ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi Aclan Acar oldu.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, Evyap önderliğinde hayata geçirilen "Geniş Açı Buluşmaları"nın, her gün milyonlarca müşteriye hizmet veren sektör temsilcilerine yeni bir bakış açısı kazandıracağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz ilk günden itibaren tüm iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirmek için çalıştık. Hayata geçirdiğimiz organizasyonla tek yürek halinde ilerlediğimizde yerellerin neler yapabileceğini, e-ticaretin hepimize sunduğu yeni kazanımları, Türkiye'ye has tüketici profili ve yaklaşımları, ikna ve motive etme gücünü, etkili konuşmayı da örnekleriyle her ay sunmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi yarın da müşterimizin yanında olacağız. Mağaza sayılarının büyüklüğüyle değil, çalışanlarımızın eğitimine, iş ortaklarımız ile ilişkilerimizi daha ileri taşımaya odaklanacağız. Yerel zincirler olarak odağımıza müşterilerimizi, onların memnuniyetini alıp sadece bir kesime değil, tüm jenerasyonlara hitap eden değer odaklı projeleri hayata geçireceğiz."

"Tüketicilerimizin keşfedilmemiş ihtiyaçlarını ortaya çıkarıyoruz"

Evyap İcra Kurulu Başkanı Mehmed Evyap ise girişimciliğin "denemeden vazgeçmemek" olduğunu, bilgiye olan ve mesleğe duyulan ilginin, aile içi sağlam dayanışmayı gerektirdiğini aktardı.

Evyap, "Yenilikçi bir vizyon ve iş ortaklarımızla birlikte daha da güçlenerek tüketicilerimizin keşfedilmemiş ihtiyaçlarını ortaya çıkarıyoruz. Bu yolculukta bizlere değer katan tüm organizasyonları çok kıymetli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ekonominin tekrar hızlı bir büyüme trendine gireceği şüphesiz"

"Geniş Açı Buluşmaları"nın ilk konuğu olan iş dünyasının duayen ismi Aclan Acar ise küresel ölçekte siyasi ve iktisadi bir kırılma yaşanacağının sinyallerinin 4-5 yıl öncesinden ortaya çıktığını, sürecin 1,5 yıl önce pandemiyle birlikte tüm dünyada gerçekleştiğini kaydetti.

Acar, "Şu an kırılma sürecinin son aşamasındayız. Aşının bulunması, aşılanma çalışmalarının hızlanması, yerli aşımızı üretmemiz, küresel anlamda da aşılamanın yaygınlaşmasıyla birlikte ekonominin tekrar hızlı bir büyüme trendine gireceği şüphesiz. Beklenen hızlı büyüme trendi küresel çapta faizler genel seviyesinde de bir artışı beraberinde getirecek ki, ABD'de faiz artışı konuşuluyor. Hemen ardından hızlı büyümeyle birlikte fiyatlar genel seviyesinde de bir artış beklenmesi gerekiyor. Bu da bizim kendi işimiz, perakende sektörü açısından önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk